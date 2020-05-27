ننشر شروط التقديم إلى رياض الأطفال في المدارس الحكومية

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فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، باب التقديم إلكترونيا، لمرحلة رياض الأطفال، والتي تبدأ من أول يونيو المقبل وحتى 30 يونيو.

وحددت الوزارة شروط القبول في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

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– أن يكون سن الطفل في 1- 10- 2020 يزيد عن 4 سنوات ويقل عن 6 سنوات.

– يقدم ولى الأمر في إدارته التعليمية من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة.

– يكتب ولى الأمر رغباته في الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى للإدارة التابع لها محل الإقامة، وفقًا لعنوان ولي الأمر المدون في بطاقة الرقم القومي.

– مراعاة استنفاد كل الرغبات الـ (20) رغبة الموجودة في الاستمارة.

– أن تكون رغبات الطفل مكتوبة بمعرفة ولي الأمر وعلى مسؤوليته الكاملة، وعدم كتابة الرغبات عن طريق العاملين في مراكز التنسيق.

محتويات ملف التقديم في رياض الأطفال لعام 2020م:

1- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية لها.

2- 4 صور شخصية للطفل.

3- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4- دليل إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي المحيط بالمدرسة.

5- إيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أو عقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل لعام 2020م، وبالنسبة لمن لهم إخوة بالمدرسة، يرفق بالملف بيان قيد لهم.

6- طابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويقدم مع الطلب.

7- ملف بلاستيك + حافظة بلاستيك + 5 مظاريف بيضاء فارغة.

8- صورة بطاقة الرقم القومي لوالدة الطفل.

9- حضور الطفل المقابلة الشخصية.

وشددت الوزارة على أنه في حالة التقديم الورقي، يرجى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التقديم، ومنها ارتداء الكمامة الطبية، وأن يكون مكان التقديم واسعًا وجيد التهوية.