الإعلان عن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي إلكترونيا، يوم 1 يونيه المقبل، على أن يستمر التقديم حتى يوم ٣٠ من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة، أن ولى الأمر هو المسئول عن تقديم الطلب إلكترونيا من خلال مركز معلومات الوزارة على الرابط http://emis.gov.eg/ ، مؤكدة أنه لن يقبل أي طلب يتم تقديمه ورقيا إلا بعد انتهاء التقديم الإلكتروني، وسيتم استلام الملفات من الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

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وحددت الوزارة شروط التقديم الإلكتروني، وهو ألا يقل السن التلميذ عن 6 سنوات وألا يزيد عن 9 سنوات، مع مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل المربع السكنى الواحد أو القرية الواحدة.

وكشفت الوزارة عن أنه بالنسبة لأولوية القبول، يلحق المقيدين بفصول رياض الأطفال إجباريا للصف الأول الابتدائي، على أن تكون هناك أولوية لمن لهم إخوة في المدرسة نفسها، أو الأقرب سكنا للمتقدم.