بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

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اعتمدت منال عوض محافظ دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.35%، اليوم الأحد.

وهنأت المحافظ، جميع الطلاب الناجحين، متمنية لهم دوام التوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل الإمكانات الممكنة من أجل دعم العملية التعليمية، ورعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.

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وبلغ عدد المقيدين 25857 طالبا وطالبة، نجح منهم 25688 طالبا، كما اعتمدت نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين والشهادة الإعدادية المهنية خلال لقائها عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%، مقدمة أصدق التهاني لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط عادل عثمان، إن المحافظة مستعدة لعقد الامتحانات التكميلية تحريريًا لعدد 8 طلاب تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعذرٍ قهري ومقبول، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحث مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط مع المحافظ، الوقوف على تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انعقادها بدءًا من 21 يونيو المقبل، إضافة إلى استمرار أعمال تطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى إنتاج كمامات واقية في عدد من المدارس الفنية بالمحافظة، وفقا للمواصفات التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.