برلمانية تطالب الحكومة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

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تقدمت عضو مجلس النواب النائبة غادة عجمي، باقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة الطلاب وعدم تعريضهم للخطر، وذلك في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النائبة غادة عجمي، في اقتراحها أن وزارة الصحة أكدت أن ذروة تفشي فيروس كورونا، بدأت وستستمر أسبوعين، الأمر الذي يشكل خطورة تستوجب أخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة، لحين مرور تلك الذروة.

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وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى تصريح وزير التعليم العالي، الذي أكد أنه بحلول 13 يونيو، ستصل عدد الإصابات إلى 40 ألف إصابة في اليوم، وبعد يومين من الآن ستزيد الإصابات وتتعدى 20 ألف في اليوم الواحد، ومع تداول تلك التصريحات والأرقام المرعبة المتوقعة، تشكل خطورة بالغة على طلاب الثانوية العامة، والذين سيؤدون امتحاناتهم يوم 21 يونيو، أي قبل انتهاء الذروة.

وقالت غادة عجمي، إن الإصرار على إجراء الامتحانات في توقيتها المعلن، سيتسبب في تعريض حياة الطلاب للخطر، لاسيما وأن عدد الإصابات في تزايد مستمر، ومن السهل انتقال العدوى للطلاب، خاصة مع اختلاطهم المباشر بذويهم، أو مع الآخرين خلال الذهاب والمجيء للمنزل، فضلا عن الخوف المتزايد لدى أولياء الأمور على أولادهم.

وطالبت النائبة البرلمانية بإعادة النظر في موعد تنظيم الامتحانات مرة أخرى، وتأجيلها بحد أدني شهرين، لحين وجود إشعار آمن في معدل الإصابات اليومي، وانتهاء ذروة فيروس كورونا المستجد.