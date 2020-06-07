تعرف على أهم ملامح خطة وزارة الصحة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

حرصت الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان على الكشف عن أهم ملامح خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة من الناحية الطبية، والتي من المقرر انطلاقاً بداية من يوم 21 يونيو القادم أي بعد أسبوعين تقريباً من الآن.

ومن المقرر تنفيذ هذه الخطة من خلال عملية التنسيق والمتابعة بين وزارة الصحة والسكان وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علماً بأن الهدف الرئيسي من وراء هذه الخطة هو توفير أفضل رعاية طبية ممكنة لجميع الطلاب إضافة إلى العاملين في اللجان من المشرفين والمدرسين.

يُذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية يصل إلى 2091 لجنة، وبناءً على ذلك قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقسيم عدد 586 من الأطباء إضافة إلى 1517 من التمريض على هذه اللجان.

وإليكم الآن أهم ملامح خطة وزارة الصحة والسكان من أجل تأمين امتحانات الثانوية العامة:

توفير أدوية مكافحة عدوى فيروس كورونا الخاصة بالإشراف الطبي إضافة إلى توفير أدوية الطوارئ. التأكد من صلاحية وجودة السماعات إضافة إلى أجهزة الضغط الخاصة بالأطباء. إعداد بيان بصفة يومية يتم فيه رصد الحالات الطارئة إضافة إلى جميع الحالات التي تم نقلها إلى مستشفيات العزل، ويشمل أيضاً ذلك البيان الإجراءات التي تم إتباعها مع هذه الحالات. في حالة حدوث أي شيء غير متوقع يتم الإبلاغ عنه على الفور. تعقيم وتطهير لجان الامتحانات قبل دخول الطلاب إليها بوقت كافي. التأكد من مسألة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في كل لجنة، حيث من المفترض أن تكون المسافة بين كل طالب وآخر 2 متر على أقل تقدير. التأكد من وجود مصدر تهوية مناسب وجيد لكافة المتواجدين داخل كل لجنة على حدى. التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية لكافة الطلاب أو حتى العاملين في لجان الامتحانات وخاصة الكمامات. عدم السماح لأي طالب بدخول مقر لجنته قبل قياس درجة حرارته. في حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أي طالب يتم الاتصال فوراً بالإسعاف، ثم يتم نقل الطالب إلى أقرب مستشفى من مستشفيات العزل تحت إشراف رئيس اللجنة الذي يتحتم عليه كتابة تقرير طبي معتمد عن حالة الطالب. متابعة لجان الامتحانات بشكل مستمر طول مدة الامتحان المنعقد من أجل التأكد من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية اللازمة. إعطاء الطلاب جميع الإرشادات الخاصة والنصائح اللازمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا. عدم مغادرة الأطقم الطبية لجان الامتحانات إلا بعد الاطمئنان على خروج جميع الطلاب من اللجان سالمين. التأكد من تواجد سيارة إسعاف معقمة بالكامل وبها كافة التجهيزات بالقرب من مقر كل لجان الامتحانات. استمرار تطبيق جميع الإجراءات التي تشملها هذه الخطة بداية من يوم 21 يونيو إلى غاية موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة.

وتأتي هذه الخطة من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي في محاولة لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور قبل موعد انطلاقة امتحانات الثانوية العامة.