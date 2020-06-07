وزير التربية والتعليم يكشف 3 حالات يحق للطالب فيها تأجيل امتحانات الثانوية العامة

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد على الكشف عن الحالات التي يحق فيها لأي طالب أن يطلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة له، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة المصرية حالياً بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحدث الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم من أجل الحديث عن ملف امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري من العام الحالي 2020.

وأكد على هامش ذلك المؤتمر الصحفي أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد مسبقاً بدون أي تغيير على الإطلاق، وذلك رداً على بعض الأنباء الكاذبة التي تم تناولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وأشار أيضاً إلى أن أي طالب من طلاب الثانوية العامة يحق له المطالبة بتأجيل الامتحانات، نظراً إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً بسبب استمرار انتشار الفيروس المستجد مع ضمان ذلك الطالب حصوله على الدرجة الفعلية الكاملة في امتحان الدور الثاني.

وإليكم الآن الحالات ال3 التي كشف عنها الدكتور طارق شوقي في حالة رغب أي طالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة:

الحالة الأولى / تتمثل في عدم قدرة الطالب من الناحية الصحية على أداء الامتحان، وبناءً على ذلك سوف يتم طلب سيارة إسعاف معقمة بالكامل لذلك الطالب، وسوف يتم إثبات خروج الطالب ونقله إلى إحدى المستشفيات بواسطة تقرير طبي معتمد من جانب رئيس اللجنة، على أن يخوض الطالب الامتحان في الدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية الكاملة.

الحالة الثانية / تتمثل في وجود إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في منطقة ما تم فرض عليها العزل الصحي بالكامل، وحينها سوف يتم تأجيل الامتحان لجميع الطلاب المتواجدين في هذه اللجنة الموجودة بالمنطقة المعزولة.

الحالة الثالثة / في حالة تم تأجيل الامتحانات لأي طالب في الدور الأول ودخوله دور ثاني، ثم رسوبه في الدور الثاني، سوف تكون الفرصة متاحة أمامه لخوض امتحان إضافي بشرط أن تكون الأسباب قهرية فقط لا غير.

وتأتي هذه التصريحات من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدما اقترب موعد انطلاقة امتحانات الثانوية العامة، علماً بأن حالة الخوف الشديد لا تزال تسيطر على الطلاب مثلهم مثل أولياء الأمور بسبب خوض هذه الامتحانات في مثل هذه الظروف العصيبة التي تشهد تفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء الجمهورية.