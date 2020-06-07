التربية والتعليم تعلن توفر منصة مجانية للمراجعة النهاية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة رسمية اليوم الأحد عن توفر منصة مجانية عبر شبكة الإنترنت بها المراجعة النهائية للطلاب، وذلك طيلة فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم 21 يونيو القادم.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال تصريحات له اليوم على هامش مؤتمر صحفي عقدته الوزارة للحديث عن ملف امتحانات الثانوية العامة، أن هذه المنصة المجانية سوف تصبح متوفرة للطلاب بعد تعاون الوزارة مع العديد من الشركاء في الآونة الأخيرة.

وأشار أيضاً إلى أن المنصة سوف يتوفر بها المراجعة النهائية لجميع المواد بدون أي استثناء على الإطلاق لطلاب مرحلة الثانوية العامة، على أن تظل تعمل على مدار الساعة لحين نهاية الامتحانات في شهر يوليو المقبل.

وشدد الدكتور طارق شوقي في حديثه على أن الطلاب لن يتحملوا أي تكلفة مادية تماماً من أجل الدخول على هذه المنصة أو حتى من أجل الإضطلاع على المراجعات النهائية المتوفرة بها، نظراً لأن وزارة التربية والتعليم حرصت على أن تكون مجانية بالكامل وليست مدفوعة من أجل خدمة الطلاب.

وأضاف أيضاً أن المراجعات النهائية المتوفرة عبر هذه المنصة قد تم الاستعانة فيها بمجموعة مميزة للغاية من المعلمين على مستوى الجمهورية، حتى يستطيع كل الطلاب فهم جميع النقاط بدون أي مشاكل تماماً.

وأوضح الدكتور طارق شوقي في تصريحاته أن كل الفيديوهات المتوفرة عبر هذه المنصة ذات جودة عالية من أجل ضمان تقديم مستوى خدمة مميز للطلاب، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل طلاب الثانوية العامة لن يشعروا بالندم أبداً في حالة الدخول على هذه المنصة في كل ليلة تسبق الامتحان مباشرة، علماً بأن اسم المنصة هو “ثانوية دوت نت”.

وتأتي هذه المنصة المجانية من جانب وزارة التربية والتعليم في إطار سعيها لمحاولة تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لطلاب الثانوية العامة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا من ضمن الفئات التي تضررت بشدة بسبب ذلك الفيروس المستجد، نظراً لأن الحكومة المصرية قد قررت إلغاء كافة الدروس الخصوصية حتى إشعار آخر من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي لضمان عدم استمرار انتشار المرض بشكل أكبر في الدولة خلال المرحلة القادمة.

وتم تعليق الدراسة في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، مما يعني أن طلاب الثانوية العامة قد توقفوا عن تلقي العلم لمدة 3 أشهر حتى يحين موعد انطلاقة الامتحانات.