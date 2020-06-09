دولة عربية تحدد موعد استئناف الدراسة وموعد بدء العام الدراسي الجديد

قررت الحكومة الموريتانية، إعادة فتح المدارس والجامعات في الأول من شهر سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون الموريتاني، عن وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد الأول من سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة، والثلاثين من أكتوبر موعدا لاختتام العام الدراسي، كما قررت تأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت وزارة التعليم الموريتانية، أنها تعمل من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، خلال فترة توقف الدراسة على تمكين الطلاب والتلاميذ.

وأغلقت الحكومة الموريتانية المدارس والجامعات في شهر مارس الماضي، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت موريتانيا 1104 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها 108 أشخاص، فيما توفى 59 شخصا، ولا تزال باقي الحالات تتلقى العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.​