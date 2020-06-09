توقعات تنسيق الثانوية العامة لعام 2020 والبدائل المتاحة

تعمل مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر على تحديد تنسيق الثانوية العامة لعام 2020م، عقب الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع درجات القبول في الثانوية العامة هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لارتفاع أعداد الناجحين في الصف الثالث الإعدادي، والحصول على مجموع مرتفع، بسبب الحصول على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الثاني لكل من قدم بحث إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال منصة إدمودو.

كيف يتم تنسيق الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية؟

يتم تنسيق الثانوية العامة لعام 2020 عن طريق مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في الصف الثالث الإعدادي، كما يتم مراجعة عدد المقاعد المتاحة في مدارس الثانوية العامة، وكذلك مراجعة أعداد الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة وعدد الطلاب المطلوب تسكينهم بالصف الأول الثانوي بحسب عدد المقاعد الشاغرة.

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق الثانوية العامة هذا العام عن الأعوام الماضية بدرجات تتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية، وحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية.

بدائل الثانوية العامة

تتوافر مجموعة من المدارس التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم فيها، وذلك في حالة عدم تمكنهم من اللحاق بتنسيق الثانوية العامة، ومن أهم البدائل التي يمكن التقديم فيها.

1 – التعليم الفني.

2 – التعليم الثانوي العام في المدارس الخاصة.

3 – الدبلومة الأمريكية.

4 – مدارس المتفوقين.

5 – فصول الخدمات.

6 – مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

7 – مدارس التمريض.

8 – المدارس الثانوية العسكرية.