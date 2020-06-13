ننشر جدول المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة على قنوات مصر التعليمية
ننشر خريطة القنوات التعليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، والخاصة بالمراجعات النهائية التي تقدم لطلبة الثانوية العامة، استعدادا لبدء الامتحانات يوم 21 يونيو الجاري.
وجاءت الخريطة كالتالي:
الخميس 18 يونيو:
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “لغة عربية”، والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا وبرنامج مدرسة على الهواء “لغة عربية”، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة عربية”، والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 6.30 مساءً برنامج لغات العالم.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الجمعة 19 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “لغة عربية” والإعادة 5.00 مساءً.
– برنامج مدرسة على الهواء الساعة 10.00 صباحًا “لغة عربية” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة عربية” والإعادة الساعة 8.00 صباحًا.
– الساعة 6.30 مساءً برنامج لغات العالم.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
– الساعة 7.30 مساءً برنامج تبسيط العلوم.
السبت 20 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “لغة عربية “والإعادة 5:00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة عربية” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة عربية” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 6.30 مساءً برنامج لغات العالم.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
– الساعة 7.30 مساءً برنامج تبسيط العلوم.
الأحد 21 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “لغة إنجليزية”والإعادة 5:00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية”، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 6.30 مساءً برنامج لغات العالم.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الاثنين 22 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “لغة إنجليزية”، والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية”، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية”، والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 6.30 مساءً برنامج لغات العالم.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الثلاثاء 23 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “لغة إنجليزية” والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 مساءً برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الأربعاء 24 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “لغة إنجليزية” والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “لغة إنجليزية” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الخميس 25 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “ديناميكا “والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا وبرنامج مدرسة على الهواء “ديناميكا” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “ديناميكا لغات” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الجمعة 26 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “ديناميكا “والإعادة 5.00 مساءً.
– برنامج مدرسة على الهواء الساعة 10.00 صباحًا “ديناميكا” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “ديناميكا لغات” والإعادة الساعة 8.00 صباحًا.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
السبت 27 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “ديناميكا “والإعادة 5:00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “ديناميكا” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “ديناميكا لغات” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الأحد 28 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “أحياء لغات “والإعادة 5:00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “استاتيكا لغات “والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “فلسفة ومنطق” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الاثنين 29 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “أحياء” والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “استاتيكا” والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “فلسفة ومنطق” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الثلاثاء 30 يونيو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “أحياء لغات”، والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “استاتيكا لغات”، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 مساءً برنامج مدرسة على الهواء “فلسفة ومنطق” والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.
الأربعاء 1 يوليو
– الساعة 9.00 صباحًا برنامج سر التفوق “فلسفة ومنطق”، والإعادة 5.00 مساءً.
– الساعة 10.00 صباحًا برنامج مدرسة على الهواء “استاتيكا”، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا.
– الساعة 2.00 ظهرًا برنامج حديث التعليمية.
– الساعة 3.00 عصرًا برنامج مدرسة على الهواء “أحياء”، والإعادة الساعة 8.00 مساءً.
– الساعة 7.00 مساءً برنامج بنك المعرفة.