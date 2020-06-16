تعرف على حقيقة صرف تعويضات للطلاب المتوفين بكورونا أثناء امتحانات الثانوية

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حقيقة صرف تعويضات لأسرة أي طالب يتوفى بسبب كورونا أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، مع اعتبار الطالب ناجحا.

وأكد “شوقي”، في تصريحات له عبر جروب معًا نستطيع، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة نهائيا للخبر الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن عزم الوزارة صرف 5 آلاف جنيه تعويض لأسرة أي طالب يتوفى بسبب كورونا أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، مع اعتبار الطالب ناجحا، مؤكدا أن هذا الخبر عبث ولا أساس له من الصحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هذه الفترة ستكثر خلالها الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك لإثارة الجدل والبلبلة قبل امتحانات الثانوية العامة.

وناشد أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء أي أخبار يتم تداولها خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعلي،م والمتمثلة في الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت، والصفحة الرسمية لها عبر “فيس بوك”، والحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر “فيس بوك”.