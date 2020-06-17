“التعليم” تشدد على صرف مكافأة 2000 جنيه لأعضاء متابعة “الثانوية العامة”

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل رسمي على المديريات التعليمية، بضرورة صرف 2000 جنيه مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديرية والإدارة التعليمية.

وأوضحت أن المكافأة قدرها ألف جنيه عن امتحانات الدور الأول ومثلها عن امتحانات الدور الثاني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بأن تصرف هذه المكافأة من داخل ميزانية المديرية أو الإدارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020، بتكلفة 950 مليون جنيه، وفقًا لتصريحات وزير التعليم في لجنة الموازنة بمجلس النواب.

ومما جاء في الخطة: ﺗﻘﻠﻴﻞ أﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ 14 ﻃﺎﻟﺐًا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 20، ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻵﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء أداء اﻻﻣﺘﺤﺎن، مع ﻓﺘﺢ ﻋﺪد إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻵﻣﻨﺔ، والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم.

كما تضمنت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪول اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﺗﺮﺣﻴﻞ ﺑﺪء اﻻﻣﺘﺤﺎن إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣًﺎ، بالإضافة إلى ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻠﻮس اﻟﻄﻼب واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻔﺼﻞ، واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻮر اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت، وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت، ودﺧﻮل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎن ﺳﻴﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﻄﺎﺑﻮر ﻣﺘﺒﺎﻋﺪ 2 ﻣﺘﺮ، اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ.

وتوزع اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب بالإضافة إلى إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺤﺮاري واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ وارﺗﺪاء ﻣﻌﺪات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪرﺳﻲ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮل.