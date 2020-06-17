التربية والتعليم تؤكد دراسة فكرة التعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية

حرصت وزارة التربية والتعليم على طمأنة كافة مواطني الشعب المصري على مستقبل العملية التعليمية في مصر خلال السنوات القادمة، وذلك تجنباً لحدوث أي أزمات جديدة في حالة انتشر وباء جديد مثل فيروس كورونا المستجد في أي وقت من الأوقات.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال تصريحات له اليوم الأربعاء عبر ائتلاف معلمي مصر من خلال تطبيق “واتس أب”، أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي إمكانية تطبيق التعليم عن بعد في الفترة القادمة.

وأشار أيضاً إلى أن التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد سوف يتم تطبيقه لكافة المراحل الدراسية بدون أي استثناء على الإطلاق، مشدداً في ذات الوقت على أن تطبيقه سوف يساهم كثيراً في تطوير منظومة التعليم في مصر بدون أدنى شك.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت مجبرة مثلها مثل العديد من القطاعات الأخرى على تعليق نشاطها منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، وذلك يرجع إلى انتشار وباء كورونا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

واضطرت وزارة التربية والتعليم إلى إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل الدراسية بداية من الصف الثالث الابتدائي إلى غاية الصف الثالث الإعدادي، وتم استبدال الامتحانات بمشاريع بحثية استلمتها الوزارة إلكترونياً عبر منصة ادمودو.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الوزارة قامت أيضاً باستبدال الامتحانات الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي بامتحانات إلكترونية عبر أجهزة التابلت من المنزل، ونجحت كل هذه التجارب مما يثبت قدرة وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بمستوى منظومة التعليم في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن تجري الوزارة امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القادمة من شهر يونيو الجاري، على أن تنتهي في شهر يوليو القادم مباشرة، علماً بأن الامتحانات سوف تقام في أجواء غير طبيعية على الإطلاق وسط استمرار انتشار الفيروس المستجد.

وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى الخروج بهذه الامتحانات بسلام حتى يتم إغلاق ملف العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، على أن يكون هناك وقت كافي من أجل دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 المقرر بدايته في شهر سبتمبر المقبل.