رسالة هامة من التربية والتعليم للطلاب قبل بداية امتحانات الثانوية العامة

حرصت وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى كافة الطلاب قبل انطلاقة امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم غداً الأحد إلى غاية شهر يوليو القادم، وذلك لمحاولة التقليل من خوف الجميع في ظل استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2020 بكتابة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء فيه التالي:

ثقوا أبنائي أننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم للتأكد من إجراء امتحانات آمنة تحفظ سلامتكم، متخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما أننا حرصنا على عقد امتحانات تضمن وتُحقق تكافؤ الفرص للجميع، وفقكم الله ورعاكم.

وجاءت هذه الرسالة من جانب الدكتور رضا حجازي قبل يوم واحد فقط لا غير على بداية امتحانات الثانوية العامة، علماً بأن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة التي سوف يتم تطبيقها على الجميع سواء الطلاب أو المشرفين من قبل دخول المدرسة واللجان المخصصة لعقد الامتحانات إلى غاية مغادرة الجميع.

ومن المؤكد أن أولياء الأمور وأهالي الطلاب لا يزالوا يعيشون في حالة خوف لا مثيل لها على الإطلاق، وخاصة بعدما ارتفع معدل الإصابات والوفيات الناجم عن الفيروس المستجد خلال الأسابيع القليلة الماضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ولعل ما زاد من الخوف أكثر أن وزارة التربية والتعليم لا تضمن عدم إصابة أي طالب بفيروس كورونا في نهاية المطاف رغم كثرة الإجراءات الوقائية التي سوف يتم تطبيقها، مما يعني أن أي طالب قد يكون عرضة للإصابة في حالة مخالفة تعليمات الوزارة بأي حال من الأحوال.

وحاولت وزارة التربية والتعليم وتحديداً الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن يخفف من حجم الضغوطات المفروضة على طلاب مرحلة الثانوية العامة، من خلال تأكيده أن أي طالب سوف يتعرض إلى الإصابة بالوباء ولن يكون قادراً على إكمال الامتحانات في الدور الأول، سوف تتم منحه فرصة لخوض الامتحانات في الدور الثاني أو حتى خوضها بعد ذلك بالنسبة إلى الحالات الاستثنائية مع الحصول على نفس الدرجة الفعلية.

يذكر أن كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة لن يتواجد بها سوى أربعة عشر طالباً فقط لا غير بدلاً من 22، وذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود مسافة 1 متر على أقل تقدير بين كل طالب داخل اللجنة الواحدة.

وتعتبر امتحانات الثانوية العامة واحدة من أهم المراحل التعليمية في عمر الطالب المصري، وبالتالي كان من المستحيل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإلغاء هذه الامتحانات أو حتى استبدالها بامتحانات إلكترونية أو مشاريع بحثية مثلما حدث مع كافة المراحل التعليمية الأخرى، على أمل أن تمر على خير في نهاية المطاف.