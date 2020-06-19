تعرف على طريقة تأمين وزارة الصحة والسكان لامتحانات الثانوية العامة

لا تزال حالة الخوف والقلق مسيطرة بشدة على كافة أهالي وأولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة قبل يومين فقط لا غير من موعد انطلاقة امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها في يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو 2020 على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ولا يبدو الخوف مماثلاً على مسؤولي وزارة الصحة والسكان في ظل الخطة المحكمة التي وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة للوزارة، والتي سوف يتم تطبيقها طوال فترة امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قد اعتمدت بصفة رسمية هذه الخطة منذ يوم 7 يونيو الماضي، على أمل أن تساهم هذه الخطة في تهدئة بال الطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء قبل بداية امتحانات الثانوية العامة.

وإليكم الآن أبرز ملامح هذه الخطة التي اعتمدتها الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان: