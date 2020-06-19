تعرف على طريقة تأمين وزارة الصحة والسكان لامتحانات الثانوية العامة
لا تزال حالة الخوف والقلق مسيطرة بشدة على كافة أهالي وأولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة قبل يومين فقط لا غير من موعد انطلاقة امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها في يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو 2020 على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ولا يبدو الخوف مماثلاً على مسؤولي وزارة الصحة والسكان في ظل الخطة المحكمة التي وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة للوزارة، والتي سوف يتم تطبيقها طوال فترة امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قد اعتمدت بصفة رسمية هذه الخطة منذ يوم 7 يونيو الماضي، على أمل أن تساهم هذه الخطة في تهدئة بال الطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء قبل بداية امتحانات الثانوية العامة.
وإليكم الآن أبرز ملامح هذه الخطة التي اعتمدتها الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان:
- زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة إلى 2091 لجنة من أجل زيادة المسافات بين الطلاب داخل كل لجنة.
- تخصيص 586 طبيباً إضافة إلى 1517 ممرضاً من أجل متابعة الحالة الصحية الخاصة بطلاب الثانوية العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
- توفير كافة الأدوية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية في حالة ظهور أعراض المرض على أي طالب داخل لجان الامتحانات.
- إعداد تقرير يومي يرصد كافة الحالات الطارئة والحرجة التي تم تحويلها إلى مستشفيات العزل.
- التأكد من الصلاحية الخاصة بأجهزة السماعات إضافة إلى أجهزة الضغط المتوفرة مع كل طبيب في لجان الامتحانات.
- تعقيم وتطهير لجان الامتحانات قبل دخول الطلاب إليها أو حتى بعد خروج الطلاب منها بصفة يومية لحين نهاية الامتحانات في شهر يوليو القادم.
- قياس درجة الحرارة لكافة الطلاب والمشرفين على اللجان قبل الدخول إلى المدرسة.
- التأكد من ارتداء الطلاب والمشرفين عليهم كافة وسائل الحماية الشخصية اللازمة مثل الكمامات إضافة إلى الواقيات الأخرى.
- متابعة حالة اللجان على مدار فترة عقد كل امتحان مع عدم مغادرة الأطقم الطبية المدارس لحين التأكد من مغادرة جميع الطلاب والمشرفين بصفة نهائية.
- تخصيص 560 سيارة إسعاف معقمة بالكامل في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.