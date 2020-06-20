رسالة هامة من شيخ الأزهر لكافة الطلاب قبل بداية امتحانات الثانوية العامة

حرص الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى كافة الطلاب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك قبل انطلاقة امتحانات الثانوية العامة بدءاً من يوم غداً الأحد بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد الطيب بكتابة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء فيه التالي:

أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أنتم أمل مصر ومستقبلها المشرق، نصيحتي لكم في هذا الوقت أن توكلوا على الله، وجدوا واجتهدوا، واحذروا الخوف والقلق، فالتوفيق بيد الله، وثقوا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، أنتم أمانة في أعناقنا، ولا ندخر وسعاً من أجل الحفاظ على سلامتكُم وضمان الأفضل لمستقبلكُم.

وتأتي هذه الرسالة من جانب الدكتور أحمد الطيب في محاولة منه لتخفيف الضغوطات الهائلة على طلاب مرحلة الثانوية العامة قبل بداية امتحاناتهم النهائية للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 انطلاقاً من يوم غداً الأحد، على أن تستمر الامتحانات إلى غاية شهر يوليو القادم من العام الجاري.

وتسود بين الطلاب وأهاليهم حالة كبيرة من الخوف والقلق بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس المستجد في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء مصر، بالرغم من الاهتمام الكبير بملف امتحانات الثانوية العامة من طرف الحكومة المصرية، حيث بذلت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مجهودات هائلة لا مثيل لها على الإطلاق مؤخراً من أجل ضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والمشرفين عليهم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سبق له وأن حاول تهدئة بال الطلاب وأولياء الأمور في وقت سابق، من خلال تأكيده على أن أي طالب سوف يتعذر عليه إكمال الامتحانات في الدور الأول لأسباب صحية، ستكون له الفرصة متاحة لخوض الامتحانات إما في الدور الثاني أو حتى بعد ذلك بالنسبة إلى الحالات الاستثنائية مع الحصول على الدرجة الفعلية الكاملة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم العديد من التدابير الاحترازية المهمة للغاية، حيث سيتم تطبيق هذه الإجراءات على جميع الطلاب والمشرفين على اللجان من أجل ضمان عدم تفشي الوباء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.