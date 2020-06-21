التعليم تعلق على وفاة رئيس لجنة لـ الثانوية العامة متأثرا بإصابته بكورونا

تداولت أنباء حول وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″،وعليه قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، ورئيس لجنة الثانوية العامة،إنهم لم يتلقوا خبرا حتى الآن بإصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بفيروس كورونا صباح اليوم، وأنه وضع في مستشفى عزل.

وأكد حجازي تواجده في الوقت الحالي مع فريق الغرفة، وأنهم يتواصلون مع كل المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم تعقيم الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحان.

ولقفت إلى زيادة الشائعات في هذه الفترة، وأهاب الجميع بأن يحصلو على المعلومات الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط ولا يستمعوا لأي شائعات وتداولها ما قد يتسبب في زيادة توتر الطلبة.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم حرصت أول أمس الجمعة على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى كافة الطلاب قبل انطلاقة امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم غداً الأحد إلى غاية شهر يوليو القادم، وذلك لمحاولة التقليل من خوف الجميع في ظل استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2020 بكتابة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء فيه التالي:

ثقوا أبنائي أننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم للتأكد من إجراء امتحانات آمنة تحفظ سلامتكم، متخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما أننا حرصنا على عقد امتحانات تضمن وتُحقق تكافؤ الفرص للجميع، وفقكم الله ورعاكم.

وجاءت هذه الرسالة من جانب الدكتور رضا حجازي قبل يوم واحد فقط لا غير على بداية امتحانات الثانوية العامة، علماً بأن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة التي سوف يتم تطبيقها على الجميع سواء الطلاب أو المشرفين من قبل دخول المدرسة واللجان المخصصة لعقد الامتحانات إلى غاية مغادرة الجميع.