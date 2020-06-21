مصدر بـ”التعليم” يعلق على تسريب امتحان اللغة العربية لـ الثانوية العامة

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعد بيانًا من أجل الرد والتوضيح بشأن ما حدث خلال اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

كانت نشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” نشرت إجابات بوكليت امتحان اللغة العربية، بعد أقل من ساعة من بدء اللجان، وتداولت الصفحة صورا تزعم أنها لامتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا، واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كوورنا، لحماية الطلاب من العدوى.