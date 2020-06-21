الداخلية تظبط ضبط طالبين قائمين على صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما تمكنت المتابعة الأمنية من رصد تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبرا يتحدث عن إطلاق “هاشتاج” بعنوان شاومينج بيغشش ثانوية عامة” من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة من بينها تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بنحو 5 ساعات.

واستطاعت الأجهزة الأمنية عن طريق الفحص الفني وجمع المعلومات أن تحدد القائمين على ذلك النشاط وتبين أنهما طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف الطالبين وضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة التي يؤديها نحو 653 ألف طالب وطالبة، وهم موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 168 ألف مراقب وملاحظ، وتصحح امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 49 كنترولا، بمشاركة 33434 مصححا.

وكان مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعد بيانًا من أجل الرد والتوضيح بشأن ما حدث خلال اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

كانت نشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” نشرت إجابات بوكليت امتحان اللغة العربية، بعد أقل من ساعة من بدء اللجان، وتداولت الصفحة صورا تزعم أنها لامتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية.