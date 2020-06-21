نقل طالب ثانوية عامة للمستشفى بعد ارتفاع درجة في لجنة بشبرا الخيمة

نقل طالب بالصف الثالث الثانوي إلى المستشفى بعدما تعرض الطالب إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، خلال امتحان اللغة العربية، بإحدى لجان الثانوية العامة في شبرا الخيمة، ونقل بسيارة إسعاف.

وتعد إصابة الطالب هي الثالثة في محافظة القليوبية، بعدما أصيب الطالبة “ح.م” بالصف الثالث الثانوي بإغماء في لجنة مدرسة الثانوية بنات في بنها، عقب مرور أكثر من ساعة على امتحان اللغة العربية، ونقلت الطالبة إلى المستشفى.

فيما سقطت طالبة بالصف الثالث الثانوي في لجنة مدرسة الثانوية الرسمية للغات في الخصوص، اليوم الأحد، في أثناء تأديتها لامتحان اللغة العربية، مغشيا عليها، ونقلت الطالبة لتلقي الإسعافات الأولية.

ويؤدي نحو 42 ألفًا و343 طالبًا في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، في 112 لجنة على مستوى المحافظة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا، واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كوورنا، لحماية الطلاب من العدوى.

ايؤدي امتحانات الثانوية العامة نحو 653 ألف طالب وطالبة، وهم موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 168 ألف مراقب وملاحظ، وتصحح امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 49 كنترولا، بمشاركة 33434 مصححا.

وكان مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.