إذا شعرت بالإعياء.. تعرف على إجراءات استكمال امتحانات الثانوية العامة

انطلقت في العاشرة من صباح اليوم امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بتأدية الامتحان في مادة اللغة العربية.

وحول استكمال الطالب امتحانه إذا شعر بحالة إعياء داخل اللجنة، أن المعيار يحدد وفقا لرؤية المسؤول الصحي الموجود في اللجنة وذلك حسب الحالة الصحية للطالب.

وإذا كانت حالة الطالب تسمح فإنه يستكمل أشكال الامتحان إلا أنه يعزل عن زملائه لتجنب انتقال عدوى كورونا أو يُنقل إلى أقرب مستشفى بسيارة الإسعاف في حالة إذا شعر بإعياء شديد.

ووفرت وزارة التربية والتعليم أدوات التعقيم داخل كل لجان الجمهورية بشكل مجاني لخدمة كل الطلاب، وعليه وزعت الوزارة 33 مليون كمامة على اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب، وأن شراء الأهالي مستلزمات لأبنائهم هو أمر راجع لهم.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا، واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كوورنا، لحماية الطلاب من العدوى.

يؤدي امتحانات الثانوية العامة نحو 653 ألف طالب وطالبة، وهم موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 168 ألف مراقب وملاحظ، وتصحح امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 49 كنترولا، بمشاركة 33434 مصححا.

وكان مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.