شروط وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة

يسعى بعض أولياء الأمور هذه الأيام في إجراءات تحويلات أبناءهم بين المدارس المختلفة، لكنها تتم عبر ضوابط محددة.

حيث تختلف قواعد التحويل من المدارس الخاصة إلى الرسمية، ومن المدارس الرسمية للغات العادي والمميز إلى المدارس الأخرى والعكس، وأيضًا التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة لغات أو الدولية والعكس.

التحويل بين المدارس المختلفة

حددت وزارة التربية والتعليم حزمة من القواعد والإجراءات التي يسير عليها نظام التحويلات بين المدارس، كالتالي:

أولًا: التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي العام:

أسباب الموافقة على التحويل:

في حالة وفاة ولي الأمر بعد التحاق ابنه في مدرسة خاصة.

تغيير في محل سكن الأسرة، أو تغيير محل العمل وبالتالي تغيير سكن الأسرة إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

في حالة حدوث كارثة في أسرة الطالب (بعد قيده في مدرسة خاصة)، نتج عنها عجز ولي الأمر عن الالتزام بمصاريف المدرسة الخاصة، مع ضرورة اثبات تلك الحالة بالمستندات الموثقة.

أن يحصل الطالب الناجح في الصف الأول الثانوي والمقيد بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ضوابط التحويل:

يقتصر التحويل على الطالب المقيد في الصف الثاني والثالث الثانوي، ويجب أن يكون مجموعه فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبوله في المدرسة الثانوية الرسمية.

يكون تحويل الطالب للصف المناظر والمقيد عليه الطالب، وكذلك لنفس نوع التعليم.

يمكن التحويل إذا وُجدت أماكن خالية فى المدرسة الرسمية التي يرغب الطالب التحويل إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها.

تعرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المشكلة في كل إدارة تعليمية.

وتبدأ التحويلات بين المدارس مع بداية شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس، ومنذ الآن فهناك فئة كبيرة تبحث عن كل ما يتعلق بالتحويلات من حيث الشروط والإجراءات.

ثانيًا: قواعد التحويل من المدارس الرسمية (لغات عادي- لغات مميز) إلى المدارس الخاصة أو الدولية، والعكس

يمكن تحويل الطالب من المدارس الرسمية لغات أو رسمي مميز لغات إلى الصفوف المناظرة لها في المدارس الرسمية، بشرط واحد فقط وهو إن كانت الكثافة تسمح بالنقل.

لا يجوز تحويل الطالب من المدارس التي تطبق الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا إذا لم تتوفر مدارس بنفس نوعية هذه المدرسة التي تطبق اللغات الاجنبية المختلفة كمادة أولى، ومن ثمّ يتم عمل اختبار للطالب (تحت إشراف مدير عام المادة بالوزارة)، واجتيازه له، وبعد ذلك يتم اتباع الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته، الخاص بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

يجوز تحويل الطالب من المدارس الخاصة لغات، أو التحويل من المدارس الدولية، إلى المدارس الرسمية للغات “العادي والمميز”، في حالة أن يكون الطالب مقيدًا في هذه المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا،وكذلك في حال سمحت الكثافة.

يجوز تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لغات التي تقوم بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بالإضافة إلى تدريس مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات العادي والمميز في الصفوف المناظرة لها، مع مراعاة تعليمات وضوابط التحويل،الصادرة بُناء على الادارة التعليمية، وموافقة شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.

ثالثًا: قواعد التحويل بين المدارس الرسمية عربي والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس الدولية والعكس:

يجوز تحويل الطالب المقيد بالمدارس العربية ويدرس باللغة العربية، إلى الدراسة بمدارس اللغات أو المدارس الدولية، بعد عمل اختبار له لتحديد مستواه في اللغة الأجنبية التي سيتم دراستها بهذه المدارس، وأيضا المواد التي تُدرس بها، وذلك باشراف ومعلومية المدرسة المحول إليها، فيما يتم اعتماد النتيجة من الإدارة التعليمية.