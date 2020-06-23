رسميًا.. امتحانات الجامعات والمعاهد بداية يوليو المقبل

تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية لجميع الجامعات والمعاهد، الأول من يوليو المقبل.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه منذ قليل، برئاسة الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة، وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

واطمأن الوزير من رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وعلى آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019 /2020.

وأكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.