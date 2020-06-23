“التعليم العالي” تسعى لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، إنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

وأضاف أن ذلك حتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم.

جاء ذلك في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكل الجامعات والمعاهد اعتبار من 1/7/2020، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعةوفقًا لظروف كل جامعة على حدة.

ولفت “عبد الغفار” إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) لسنة 2020، والذي أصبح بموجب أحكامه؛ لرؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حدة وتحديد الأعداد المتطلب وجودها من الموظفين الإداريين أثناء إجراء أعمال الامتحانات والأعمال التحضيرية لها وفقًا للقواعد التي يراها سيادتهم محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.