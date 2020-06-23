فيديو .. التعليم العالي تكشف عن الإجراءات الوقائية في امتحانات الفرق النهائية

كشفت وزارة التعليم العالي بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن جميع الإجراءات الوقائية التي سوف يتم تطبيقها على الطلاب والمشرفين عليهم في لجان امتحانات الفرق النهائية للجامعات خلال الفصل الدراسي الحالي 2019 / 2020، كما كشفت أيضاً عن الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها على امتحانات الفصل الدراسي الجديد 2020 / 2021 لكافة الفرق.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من جانب وزارة التعليم العالي من أجل ضمان سلامة الطلاب والمشرفين عليهم في ظل استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقامت وزارة التعليم العالي بنشر هذه الإجراءات عبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن أجل متابعة الفيديو يرجى الضغط على الرابط التالي: “الإجراءات الوقائية أثناء امتحانات الجامعات“.

وتبدأ امتحانات الفرق النهائية للجامعات والمعاهد على مستوى جميع محافظات الجمهورية بداية من مطلع شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن كل جامعة سوف يترك لها حرية اعتماد جداول الامتحانات والمواعيد بناءً على نظرتها الخاصة.

وأتاح المجلس الأعلى للجامعات الفرصة أمام طلاب الفرق النهائية وتحديداً الراغبين في عدم دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الحالي بسبب أزمة وباء كورونا، حيث يستطيع هؤلاء الطلاب التقدم بطلب إلى مجالس الكليات التابعين لها قبل موعد بداية الامتحانات بوقت كاف، حتى تتسنى للمجالس فرصة تأجيل الامتحانات لهم وتحديداً مواعيدها الجديدة لاحقاً.