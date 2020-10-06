قرار هام من وزارة التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوية المدرسية

شهد اليوم الثلاثاء إصدار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرارًا في غاية الأهمية بشأن مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، وهي المجموعات التي تهم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في ظل كونها تساهم في تحسين مستوى الطالب ورفع كفاءته العلمية حتى يكون مؤهلاً للنجاح سواء في المراحل الدراسية المختلفة أو حتى في الحياة بشكل عام.

ونص قرار الدكتور طارق شوقي على أن مجموعات التقوية المدرسية لن تكون إجبارية وإنما ستكون اختيارية في كافة المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب، وذلك يشمل مرحلة الشهادة الإعدادية إضافة إلى مرحلة الثانوية العامة وأيضًا صفوف النقل.

ويبقى الهدف الرئيسي من وراء مجموعات التقوية المدرسية هو تحسين مستوى الطلاب في المواد الدراسية التي يعجزون عن فهمها، إضافة إلى القضاء تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية خارج المدرسة التي يلجأ إليها الطلاب من أجل فهم المواد الدراسية بالشكل اللازم لعدم قدرتهم على استيعاب كم المعلومات الموجودة في هذه المواد داخل المدرسة.

ومن المؤكد أن مجموعات التقوية المدرسية سوف تجذب المعلمين مرة أخرى إلى المدارس وتجعلهم يبتعدون تمامًا عن الدروس الخصوصية، علمًا بأن السبب الرئيسي وراء اتجاه المعلمين إلى إعطاء الطلاب دروسًا خصوصية خارج المدرسة هو تحقيق الأرباح المالية الوفيرة على حساب الطلاب أي عن طريق استغلالهم بمعنى أدق مقابل منحهم العلم والمعرفة.

وينص قرار وزارة التربية والتعليم أيضًا على أن كل مدرسة سوف تكون مطالبة بتعليق لوحة إعلانات داخل فناء المدرسة، وفي هذه اللوحة سوف يتم توضيح قيمة الاشتراك في مجموعات التقوية المدرسية، إضافة إلى مواعيد كل مجموعة وأيضًا مكانها، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تتضمن هذه اللوحة أسماء المدرسين المسؤولين عن كل مجموعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على هامش القرار الصادر اليوم من جانب الدكتور طارق شوقي، أن مجموعة التقوية المدرسية الواحدة لن تطول مدتها عن ساعتين كحد أقصى في الأسبوع بأكمله، على أن يتم مراعاة عدد الطلاب في كل مجموعة على حدى بمعنى ألا يكون هناك أي نوع من أنواع الزحام داخل الفصل أثناء المجموعة.

وأشارت أيضًا إلى أن المعلمين سوف يكونوا مطالبين مثلهم مثل القائمين على المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، من أجل ضمان الحفاظ على صحة الجميع والطلاب بشكل خاص في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا إلى غاية هذه اللحظة، حتى لا تتوقف العملية التعليمية لأي سبب من الأسباب خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 أو حتى خلال السنوات القادمة بشكل عام بعيدًا عن المرض.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مجموعات التقوية المدرسية سوف تكون مخفضة بنسبة 50% لأبناء الشهداء والمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى الأيتام، كما تصل نسبة التخفيض إلى 25% لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، بشرط أن يقدم ولي أمر كل طالب المستندات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية.

وأضافت أيضًا أن عملية تحديد مقابل اشتراك الطلاب في المجموعة الواحدة سوف يتم عن طريق مدير الإدارة التعليمية المختص إضافة إلى مجلس أمناء الإدارة بالنسبة إلى الشهادات المحلية والعامة، أما بالنسبة إلى صفوف النقل سوف يتولى عملية تحديد مقابل الاشتراك كلاً من مدير إدارة المدرسة إضافة إلى مجلس أمناء المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى لمجموعة التقوية المدرسية سوف يصل إلى مبلغ 10 جنيهات، أما الحد الأقصى للمجموعة الواحدة سوف يصل إلى 85 جنيه، على أن تكون نسبة المعلمين من الأرباح تصل إلى 75% من إجمالي ما تم تحصيله من الطلاب.