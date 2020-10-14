إجراءات صارمة من مديرية التعليم في الجيزة استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اتخذت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء العديد من الإجراءات الصارمة للغاية قبل أيام قليلة فقط من انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل توفير الحماية الكاملة لجميع الطلاب على مستوى كافة المراحل الدراسية في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا داخل الدولة المصرية.
وكان من الطبيعي أن يتم إصدار مثل هذه الإجراءات الصارمة في هذه الأيام، نظرًا إلى حالة الترقب الطاغية على الجميع داخل الدولة المصرية وخاصة بالنسبة إلى أولياء الأمور الذين يخشون من تعرض أبنائهم إلى الإصابة بالفيروس المستجد أثناء تواجدهم في المدارس.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن شددت في أكثر من مناسبة سابقة على لسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن العملية التعليمية في مصر لن تتوقف خلال العام الدراسي الحالي بأي حال من الأحوال كما حدث في العام الماضي، وفي حالة ارتفاع معدلات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا سوف يتم وقتها اللجوء إلى مصادر التعليم عن بعد سواء عبر شاشة التلفاز أو حتى عبر شبكة الإنترنت.
وإليكم الآن جميع الإجراءات المتخذة من جانب مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة:
- يجب العمل على تقليل كثافة الفصول بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل فصل عن 30 طالبًا كحد أقصى.
- لابد من مراعاة المسافات بين كل طالب وآخر داخل الفصل الواحد وليس فقط العمل على تقليل كثافة الفصول.
- يجب إجبار كل الطلاب بدون استثناء على ارتداء الكمامة منذ اللحظة الأولى التي تشهد دخولهم إلى المدرسة إلى غاية لحظة المغادرة.
- لابد من العمل على تعقيم كافة الفصول إضافة إلى دورات المياه يوميًا في كافة المدارس قبل دخول الطلاب إلى المدارس أو حتى بعد المغادرة.
- يجب عدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة في حالة ظهرت عليه أعراض ارتفاع درجات الحرارة.
- لابد من العمل دائمًا على تهوية الفصول من خلال فتح النوافذ داخل كل فصل وعدم إغلاقها بأي حال من الأحوال.
- يجب على أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بشأن الاهتمام بالنظافة الشخصية.
- لابد من قيام كل مدرسة بتخصيص غرفة مستقلة لكي يتم فيها عزل أي طالب تظهر عليه أعراض المرض أثناء اليوم الدراسي.
- يجب إجبار جميع الطلاب على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية وفقًا لكل مدرسة.
- لابد من الرجوع إلى مدير المدرسة في حالة حدوث أي ظرف طارئ نظرًا لكونه المسؤول الأول أمام الدولة عن كل صغيرة وكبيرة تحدث داخل مدرسته.
- يجب أن تعمل أي مدرسة على احتواء المشاكل بحكمة والتعامل معها بهدوء مع إخطار الإدارة التعليمية على الفور في حالة كانت المشكلة لا يمكن حلها.
- لابد من العمل باحترام متبادل في كافة الأحوال بين الجميع سواء إدارة المدرسة أو المعلمين أو الطلاب أو حتى أولياء الأمور.
- يجب على كل مدرسة أن تقوم بتفعيل خاصية الإشراف اليومي مع الحرص على عدم مغادرة المعلمين للمدرسة إلا بعد التأكد أولاً من مغادرة الطلاب أنفسهم.
- لابد من التأكد من جاهزية كل مدرسة قبل موعد انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/2021.
- يجب استمرار تفعيل الأنشطة التربوية داخل كل مدرسة مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب.
- لابد من عدم حصول أي مدرسة على تبرعات نقدية تمامًا من أولياء الأمور.
- يجب عدم تعامل المدارس مع أي جهة إعلامية داخل الدولة المصرية إلا بعد الحصول أولاً على إذن من مديرية التربية والتعليم أو حتى الوزارة نفسها.