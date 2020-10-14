إجراءات صارمة من مديرية التعليم في الجيزة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

اتخذت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء العديد من الإجراءات الصارمة للغاية قبل أيام قليلة فقط من انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل توفير الحماية الكاملة لجميع الطلاب على مستوى كافة المراحل الدراسية في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا داخل الدولة المصرية.

وكان من الطبيعي أن يتم إصدار مثل هذه الإجراءات الصارمة في هذه الأيام، نظرًا إلى حالة الترقب الطاغية على الجميع داخل الدولة المصرية وخاصة بالنسبة إلى أولياء الأمور الذين يخشون من تعرض أبنائهم إلى الإصابة بالفيروس المستجد أثناء تواجدهم في المدارس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن شددت في أكثر من مناسبة سابقة على لسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن العملية التعليمية في مصر لن تتوقف خلال العام الدراسي الحالي بأي حال من الأحوال كما حدث في العام الماضي، وفي حالة ارتفاع معدلات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا سوف يتم وقتها اللجوء إلى مصادر التعليم عن بعد سواء عبر شاشة التلفاز أو حتى عبر شبكة الإنترنت.

وإليكم الآن جميع الإجراءات المتخذة من جانب مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة: