إجراءات مشددة من المدارس اليابانية في مصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد

اتخذت المدارس اليابانية المتواجدة داخل الدولة المصرية العديد من الإجراءات المشددة مثلما فعلت كافة أنواع المدارس الأخرى المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2020.

وتعتبر هذه الإجراءات طبيعية للغاية من جانب جميع المدارس بشكل عام داخل الدولة المصرية، نظرًا إلى استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية هذه اللحظة رغم انخفاض معدلات الإصابات والوفيات الناجمة عنه بشكل ملحوظ جدًا في مصر بعكس ما تعيشه معظم الدول الأخرى حول العالم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت في أكثر من مناسبة سابقة على كافة المدارس داخل الدولة المصرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان توفير الحماية الكاملة سواء للطلاب أو حتى المعلمين خلال العام الدراسي الجديد الذي سيكون استثنائيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل الوضع الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد.

وقامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق في الآونة الأخيرة مع وزارة الصحة والسكان بشأن كل النقاط الكبيرة والصغيرة التي يجب على المدارس القيام بها من أجل ضمان عدم تعرض أي طالب إلى الإصابة بفيروس كورونا أو حتى نشر العدوى من جديد داخل الدولة المصرية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت خلال تصريحات لها قبل يومين من الآن أن الأطفال ليسوا عرضة للإصابة بالفيروس في ظل المناعة القوية لهم، ولكن في مقابل ذلك يعتبر الأطفال بمثابة أكبر فئة قادرة على حمل الفيروس ونقله إلى الآخرين دون أن يتعرضوا إلى الأذى مما يشكل خطرًا كبيرًا وقتها على حياة المواطنين.

وإليكم الآن جميع الإجراءات المشددة التي اتخذتها المدارس اليابانية في مصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2020/2021: