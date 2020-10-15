إجراءات مشددة من المدارس اليابانية في مصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اتخذت المدارس اليابانية المتواجدة داخل الدولة المصرية العديد من الإجراءات المشددة مثلما فعلت كافة أنواع المدارس الأخرى المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2020.
وتعتبر هذه الإجراءات طبيعية للغاية من جانب جميع المدارس بشكل عام داخل الدولة المصرية، نظرًا إلى استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية هذه اللحظة رغم انخفاض معدلات الإصابات والوفيات الناجمة عنه بشكل ملحوظ جدًا في مصر بعكس ما تعيشه معظم الدول الأخرى حول العالم.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت في أكثر من مناسبة سابقة على كافة المدارس داخل الدولة المصرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان توفير الحماية الكاملة سواء للطلاب أو حتى المعلمين خلال العام الدراسي الجديد الذي سيكون استثنائيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل الوضع الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد.
وقامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق في الآونة الأخيرة مع وزارة الصحة والسكان بشأن كل النقاط الكبيرة والصغيرة التي يجب على المدارس القيام بها من أجل ضمان عدم تعرض أي طالب إلى الإصابة بفيروس كورونا أو حتى نشر العدوى من جديد داخل الدولة المصرية.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت خلال تصريحات لها قبل يومين من الآن أن الأطفال ليسوا عرضة للإصابة بالفيروس في ظل المناعة القوية لهم، ولكن في مقابل ذلك يعتبر الأطفال بمثابة أكبر فئة قادرة على حمل الفيروس ونقله إلى الآخرين دون أن يتعرضوا إلى الأذى مما يشكل خطرًا كبيرًا وقتها على حياة المواطنين.
وإليكم الآن جميع الإجراءات المشددة التي اتخذتها المدارس اليابانية في مصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2020/2021:
- يجب القيام بعملية التعقيم في كافة أنحاء المدرسة وخاصة بالنسبة إلى اللعب التي يستخدمها الأطفال، على أن تتم هذه العملية مرتين في اليوم على أقل تقدير.
- لابد من قيام كل مدرسة بتوفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني حتى يتم الكشف عن حرارة الطلاب والمعلمين قبل الدخول إلى المدرسة.
- يجب أن تقوم كل مدرسة بتخصيص سلالم منفصلة للصعود إلى الفصول وسلالم أخرى بعيدة عنها تكون مخصصة للنزول من الفصول حتى يتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الجميع.
- لابد من تركيب شماعات للملابس داخل كل فصل من فصول المدرسة، حتى يضع كل طالب الجاكت الخاص به على الشماعة بدلاً من الأرض أو الديسك.
- يجب أن يمتلك كل طالب حقيبة خاصة به وتحتوي هذه الحقيبة على كافة المعقمات اللازمة، كما يجب كتابة اسم الطالب على الشنطة، أما بالنسبة إلى طلاب رياض الأطفال من الضروري لصق صورة الطفل على الحقيبة.
- لابد من قيام كل مدرسة بتحديد مواعيد معينة لدخول وخروج الطلاب بحسب المراحل.
- يجب أن يقوم أولياء الأمور بتبليغ المدرسة على الفور في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا على أبنائهم أو حتى في حالة ارتفاع درجات الحرارة لوقاية الآخرين من المرض.
- لابد من اهتمام أولياء الأمور بتوفير الطعام الصحي لأبنائهم من أجل تقوية جهاز المناعة الخاص بهم.
- يجب أن يلتزم الطلاب بالحضور إلى المدرسة انطلاقًا من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء من كل أسبوع.
- لابد من حضور طلاب مرحلة رياض الأطفال بداية من الساعة الثامنة إلا ربع صباحًا، على أن ينتهي يومهم الدراسي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.
- يجب حضور طلاب المرحلة الابتدائية بداية من الساعة الثامنة إلا ربع صباحًا، على أن ينتهي يومهم الدراسي في تمام الساعة 15:10 عصرًا.