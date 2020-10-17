قرارات عاجلة وجديدة من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من القرارات الجديدة عبر فيديو تم نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوضح فيه استعدادات الدولة للعام الدراسى الجديد الذى يبدأ اليوم.

وقال الوزير طارق شوقى: إن مدة الفيديو 33 دقيقة، مطالبا أولياء الأمور والتلاميذ بإحضار ورقة وقلم لتسجيل بعض المعلومات الهامة، كما نصحهم بمشاهدة الفيديو بالكامل.

,اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد المحدد لبدء البث الخاص بقناة مدرستنا والتردد الخاص بها، والتي تغطي من مرحلة 4 ابتدائي حتى الإعدادية.

وقال “وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”:

إن قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح يوم غد الاحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500، مؤكدًا، أن الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وأضاف الدكتور طارق شوقي ، أن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة و بطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أن قناة “مدرستنا” تهدف إلى شرح الدروس بطريقة مبتكرة، مشيرًا إلى أن الحصة مدتها نصف ساعة وتعمل على مدار الـ24 ساعة، وجدول الدروس سيتواجد في المدرسة.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إطلاق منصة “التعليم المصري”، يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر.

وقال “شوقي”، إن المنصة، موجه إلى 3 مجموعات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتعطي دليل بكل ما يخص العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، إن المنصة تشمل جميع المنصات الإلكترونية التابعة للوزراة، مضيفا “عملنا مركز إلكتروني لتلقي الاستفسارات و الشكاوي من أي تليفون عن طريق الواتس آب 01148970610 من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء.

مع العلم أنه تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، و يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)