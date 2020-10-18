تعرف على جداول قناة “مدرستنا” بعد إعلان وزارة التربية والتعليم إطلاقها اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم الأحد عن إطلاق القناة التعليمية التي تسمى “مدرستنا” والتي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات، من أجل مساعدة كافة الطلاب على استكمال العام الدراسي الجديد 2020/2021 دون أي مشاكل أو توقف على الإطلاق من خلال الاعتماد على نظام التعليم عن بعد في حالة إغلاق المدارس إن ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم أن قناة مدرستنا بدأت بثها انطلاقًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، ويمكن لجميع الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى غاية الصف الثالث الاعدادي الاستفادة من البرامج التعليمية المعروضة عبر هذه القناة.

وأشار أيضًا إلى أن الدولة المصرية بشكل عام وليس فقط وزارة التربية والتعليم قد بذلت مجهودات لا حصر لها طوال الفترة الماضية، من أجل ضمان انتظام العملية التعليمية في كافة المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور طارق شوقي على أن جولته اليوم التي مر خلالها على عدد من المدارس كانت من أجل الاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منتظم على كافة المستويات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع المدارس ملتزمة لليوم الثاني على التوالي بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة التي تم الدعوة لها من جانب الدولة المصرية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب في المدارس إضافة إلى المعلمين على حد سواء.

وأضاف أيضًا أن الضوابط التي تم وضعها من جانب وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان كانت مثالية للغاية بعكس ما يقال من طرف بعض أولياء الأمور، نظرًا لأن هذه الضوابط هي الوحيدة التي تضمن حماية جميع العاملين في منظومة التعليم داخل الدولة المصرية وخاصة الطلاب على مستوى جميع المراحل التعليمية في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه يتوجب عليه أن يتوجه بالشكر بشكل خاص إلى وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وأيضًا وزارة الصحة والسكان على كل ما قاموا به من عمل خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل ضمان عودة العملية التعليمية بهذا الشكل في المدارس وانتظام التعليم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وفي الختام شدد أيضًا على أن الدولة المصرية ستواصل العمل الجاد من أجل استكمال العملية التعليمية مع العمل على إصلاح أي مشكلة أو عيب يظهر على السطح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الخدمات التعليمية الحكومية التي يتم تقديمها بشكل مجاني ستكون على أعلى مستوى خلال المرحلة القادمة، بالرغم من محاولات الحاقدين تضليل الرأي العام والتشكيك في مجهودات الدولة لصالح أغراض أخرى خارجية.

يذكر أن الدولة المصرية تعتبر من أبرز الدول حول العالم بأكمله التي تمكنت من استكمال العام الدراسي الماضي على أكمل وجه رغم تحديات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وساهم في تعطيل معظم أنشطة الحياة، ومع بداية العام الدراسي الجديد عادت مصر لكي تثبت للعالم مدى قدرتها مرة أخرى على تنظيم العام الدراسي بأفضل صورة ممكنة دون تعريض حياة الطلاب أو المعلمين إلى خطر الإصابة بالفيروس.

ولا تزال هناك المحاولات المغرضة من جانب الأطراف الخارجية بهدف تشويه صورة الدولة المصرية بأي وسيلة ممكنة، ولعل أبرز هذه الأطراف يتمثل في قطر أكبر دولة على الإطلاق تسعى إلى هدم كيان مصر مهما كلف الثمن، ولكن كل المحاولات لا تزال فاشلة وسوف تظل فاشلة بسبب حالة الوعي الكبيرى التي أصبح يملكها الشعب المصري.