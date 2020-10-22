التعليم تحدد ضوابط وشروط غلق المدارس في حالة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد كافة الضوابط والشروط التي يجب أن تتعامل بها جميع المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في حالة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بداخلها سواء كانت هذه الحالات المصابة بين الطلاب أو حتى بين المعلمين أنفسهم.

وتم إرسال هذه الضوابط إلى جميع الإدارات التعليمية داخل الدولة المصرية، حتى تعلم كل مدرسة كيفية التعامل بصورة جيدة مع حالات فيروس كورونا من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صحيح بعيدًا عن نشر الفزع والخوف بين الطلاب وأولياء الأمور بدون داعي.

يذكر أن هذه الخطوة قد جاءت بعدما ظهرت بعد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى بعض المحافظات خلال الأسبوع الحالي الذي بدأ فيه العام الدراسي الجديد 2020/2021، حيث تسبب ظهور تلك الحالات في نشر الرعب في قلوب أولياء الأمور بصفة خاصة مما جعل الكثير منهم يطالب بتعليق الدراسة مرة أخرى لحين القضاء على الوباء بصورة نهائية.

وإليكم الآن الضوابط والشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم في حالة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في المدارس:

حالة غلق الفصل / يتم غلق أي فصل بمفرده داخل المدرسة في حالة ظهرت بداخله أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا خلال أسبوعين على التوالي، على أن تقتصر مدة إغلاق الفصل على 28 يوم فقط لا غير بدءًا من يوم اتخاذ قرار الغلق تحت إشراف كلاً من الإدارة التعليمية إضافة إلى الإدارة الصحية.

حالة غلق المدرسة / يتم إغلاق المدرسة بالكامل في حالة اكتشاف أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا في أكثر من فصل داخلها خلال أسبوعين على التوالي، نظرًا لأن ذلك يعني احتمالية انتشار المرض بشكل أسرع في المدرسة بأكملها، على أن تقتصر مدة إغلاق المدرسة على 28 يوم فقط لا غير بدءًا من يوم اتخاذ قرار الغلق تحت إشراف كلاً من الإدارة التعليمية إضافة إلى الإدارة الصحية.

حالة غلق أكثر من مدرسة في نفس المكان / يتم إغلاق كافة المدارس المتواجدة في نفس المكان في حالة إغلاق أي مدرسة منها نتيجة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخلها، على أن تقتصر مدة إغلاق المدارس لمدة 28 يوم فقط لا غير بدءًا من يوم اتخاذ قرار الغلق تحت إشراف كلاً من الإدارة التعليمية إضافة إلى الإدارة الصحية.

حالة غلق كل المدارس في قرية أو مدينة بعينها / يتم إغلاق كل المدارس في قرية أو مدينة بعينها في حالة ظهور الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا في القرية أو المدينة المعنية، على أن تمتد فترة الغلق إلى غاية نهاية فترة الحجر الصحي تحت إشراف المحافظة.

حالة غلق كل المدارس في المحافظة / يتم إغلاق كل المدارس في محافظة بعينها في حالة انتشر فيها وباء كورونا بشكل عام وليس فقط على مستوى المدارس، على أن تقتصر فترة الغلق على 28 يوم فقط مع احتمالية مد فترة القلق بناءً على قرار المحافظة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الضوابط والشروط على كافة أنواع المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة أو حتى دولية، على أن تتم عملية تطهير المدارس بشكل عام بصفة دائمة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين فيها.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم تكليف الإدارة الصحية في كل محافظة بمتابعة المخالطين في حالة اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، حتى لا يعود الوباء لكي ينتشر من جديد داخل الدولة المصرية كما كان الحال من قبل.