مجلس الوزراء ينفي أنباء إلغاء امتحانات صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الجمعة كل الأنباء التي تم تداولها على مدار أيام الأسبوع الماضي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارًا يفيد بإلغاء جميع امتحانات صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد الحالي 2020/2021 بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على هامش تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات أن هذه الأخبار عبارة عن شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، ويبقى الهدف الرئيسي من وراء نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي هو نشر حالة من الذعر والبلبلة بين أبناء الشعب المصري لأغراض خارجية تهدف بالأساس إلى هدم كيان الدولة المصرية.

وأشار أيضًا إلى أنه كان حريصًا على التواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل مباشر وسريع من أجل الاستفسار عن مدى صحة هذه الأنباء، ليأتي النفي القاطع من جانب الوزارة التي لم يصدر عنها أي قرار بشأن امتحانات صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات سوف يتم إقامتها بنظام التقييم فقط، وذلك يشمل جميع المراحل الدراسية بداية من صف رياض الأطفال أي kg1 إلى غاية الصف الثالث الابتدائي، على أن تقام امتحانات بقية المراحل الدراسية الأخرى بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى غاية الصف الثالث الثانوي في مواعيدها المقررة سابقًا دون فرض أي تعديلات عليها على الإطلاق.

وأضافت أيضًا أن جميع الطلاب إضافة إلى أولياء الأمور وأيضًا المعلمين لابد عليهم أن يلتزموا بشكل كامل بكافة الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع في ظل استمرار انتشار وباء كورونا حتى هذه اللحظة داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية مثلما هو الحال تمامًا بالنسبة إلى كافة دول العالم الأخرى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى كافة مواطني الشعب المصري بصفة عامة يجب عليهم تحري الدقة أثناء نشر مثل هذه الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة اللجوء دائمًا إلى المصادر الرسمية التابعة للحكومة المصرية من أجل معرفة الحقيقة في نهاية المطاف.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن أعلنت في فترة سابقة بالتفصيل عن كيفية تطبيق نظام التقييم بالنسبة إلى المراحل الدراسية تحديدًا التي تبدأ من الصف الأول الابتدائي إلى غاية الصف الثالث الابتدائي، حيث يهدف ذلك النظام إلى قياس أداء كل طالب من الطلاب سواء من الناحية الفردية أو حتى من الناحية الجماعية.

وإليكم الآن مقاييس الأداء التي حددتها وزارة التربية والتعليم المقرر أن يتم الاعتماد عليها في نظام التقييم:

اللون الأزرق يشير إلى “يفوق التوقعات دائمًا”.

اللون الأخضر يشير إلى “يلبي التوقعات”.

اللون الأصفر يشير إلى “يلبي التوقعات أحيانًا”.

اللون الأحمر يشير إلى “أقل من المتوقع”.

وفي نهاية كل فصل دراسي يستلم أولياء الأمور تقريرًا مفصلاً يتم فيه توضيح أداء الطالب خلال فترة التقييم، علمًا بأن ذلك التقرير يتم وضع صورة منه في نهاية المطاف في ملف كل طالب مع نهاية العام الدراسي.

ويأمل الجميع داخل الدولة المصرية أن تستمر العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد دون أي مشاكل أو عوائق على الإطلاق، علمًا بأن العام الدراسي كان قد انطلق منذ يوم السبت الماضي على مستوى كافة المدارس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ولا يزال الوضع مستقرًا حتى الآن.