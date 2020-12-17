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منها غلق المدارس.. 5 تعليمات جديدة من التعليم لمواجهة كورونا
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار تعليمات جديدة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر منذ بداية العام الجاري في مصر وباقي دول العالم حيث تسري هذه التعليمات في كافة المنشآت التعليمية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنبيه على جميع المديريات، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وجاءت التعليمات الجديدة كالتالي:
- اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.
- تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أي حالات إيجابية لفيروس كورونا.
- عدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكافة البيانات الخاصة بالمصابين “طلاب أو معلمين أو عاملين لإخطار الوزارة بها.
- بالنسبة للشخص المخالط لإحدى مصابي فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط “طالب أو معلم أو من العاملين بالمنشآت التعليمية” يطبق عليه العزل المنزلي مدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين.
- إغلاق أي مدرسة يتم بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة ولا يتم بقرار من المدرسة منفردًا، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.