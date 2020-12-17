منها غلق المدارس.. 5 تعليمات جديدة من التعليم لمواجهة كورونا

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار تعليمات جديدة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر منذ بداية العام الجاري في مصر وباقي دول العالم حيث تسري هذه التعليمات في كافة المنشآت التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنبيه على جميع المديريات، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وجاءت التعليمات الجديدة كالتالي: