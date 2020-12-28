 وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الترم الأول

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات الترم الاول، وعرض كافة الإجراءات الخاصة بعقد هذه الامتحانات من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، وهو اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد وزير التعليم أنه سيتم عقد الامتحانات وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة انتشار “كوفيد 19″، وبما يضمن سلامة جميع الطلاب والمشاركين بالامتحانات.

وفي السياق ذاته، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الخاص بالجامعات وكيفية سير الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع الجائحة.