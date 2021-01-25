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وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الامتحانات

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 25 يناير، 2021
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الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على كافة الشائعات والاجتهادات التي انتشرت بين طلاب المدارس بشأن جدول الامتحانات، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة، مضيفة “التكهنات تظل مستمرة للأسف الشديد”.

وكتب طارق شوقي، عبر  تدوينة له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: ” أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم 14 فبراير ولكن ظل الشائعات والاجتهادات مستمرة”.

وتابع الوزير: ” أنه لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو المقبل تحت أى ظرف، أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول”.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 25 يناير، 2021
أقل من دقيقة

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