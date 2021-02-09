“من التابلت” مصدر يوضح حقيقة وموعد إجراء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أنه سيكون عقب العودة للمدارس 20 فبراير الجاري.

ويستأنف العام الدراسي، 20 فبراير الجاري، وذلك عقب الانتهاء من إجازة الفصل الدراسي الأول التي بدأت 16 يناير الماضي بعد تأجيل الامتحانات بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيؤدون امتحان الترم الأول إلكترونيًا على التابلت من المدرسة، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم سيعلن خطة جدول الامتحانات يوم 20 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يتضمن الجدول تقسيم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بحيث يؤدي طلاب الصف الأول الامتحانات في يوم، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في اليوم التالي، وفق المصدر، الذي أشار إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من المرض المسبب لكوفيد 19، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في اللجنة 14 طالبًا.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنه سيتم إعلان تفاصيل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير المقبل، من خلال مؤتمر صحفي في ديوان الوزارة، كما شدد على استكمال العام الدراسي تحت أي ظرف، وعدم حذف أجزاء من المناهج، ولا نية لعودة الأبحاث أو إلغاء الامتحانات.