توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بشأن مشروع تطوير الريف المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومته بضرورة العمل بقدم وساق على مشروع تطوير الريف المصري، من خلال زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع القومي لتطوير قرى الريف من خلال الشركات والمصانع الوطنية.

واطلع الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي تابع، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.