موعد الامتحانات واستئناف الترم الثاني.. قرارات الحكومة بشأن الدراسة بالمدارس والجامعات

اتخذت اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، اليوم السبت، في اجتماعها بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات بشأن إجازة نصف العام وامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث قررت مد إجازة نصف العام للفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع.

وقررت اللجنة أيضا استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، طبقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وفي السطور الآتية نستعرض أهم قرارات اللجنة المتعلقة بالعملية التعليمة وموعد الدراسة في الترم الثاني، بالإضافة إلى موعد امتحانات الترم الأول المؤجلة.

مصدر بـ”التعليم” يكشف ملامح الدراسة بالترم الثاني

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب في سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بدءا من 28 فبراير المقبل وحتى 5 مارس المقبل.

الأزهر يمد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

وعلى منوال التربية والتعليم، قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

“التعليم العالي”: استئناف الدراسة في الجامعات 27 فبراير الجاري

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تقرر مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، وبدءا من 27 فبراير الجاري سيتم استئناف الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد وذلك بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي 2020/2021.

مصدر بـ”التعليم” يكشف موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات صحفية إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بداية من يوم 28 فبراير الجاري، حتى 5 مارس المقبل.

“باقي أسبوعين”.. مصدر بـ”التعليم العالي” يكشف موعد امتحانات الترم الأول في الكليات

من المقرر أن يبدأ الترم الثاني والامتحانات في الكليات يوم 28 فبراير الجاري وفق لمصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي.

“التعليم” تُعلن تفاصيل الدراسة في الترم الثاني

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد الموافق 14 فبراير، في بث مباشر للمؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الدراسة في الترم الثاني وخطتها المقررة في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

مصدر بـ”التعليم” يكشف ملامح الدراسة بالترم الثاني

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بدءا من 28 فبراير المقبل وحتى 5 مارس المقبل.