روابط تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للعلوم والرياضيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتاحة تحميل نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة.

وقالت الوزارة، إن ذلك من خلال منصة التعليم المصري https://eduhub.moe.gov.eg/

نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للعلوم والرياضيات باللغة الفرنسية

الصف الرابع الابتدائي:

https://bit.ly/3spplVz

الصف الخامس الابتدائي:

https://bit.ly/2ZLznUO

الصف السادس الابتدائي:

https://bit.ly/2ZRNPe5

الصف الأول الإعدادي:

https://bit.ly/3pOCSVf

الصف الثاني الإعدادي:

https://bit.ly/2ZVfDxX

الصف الثالث الإعدادي:

https://bit.ly/3aPRNKy​