اخبار التعليم

روابط تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للعلوم والرياضيات

متابعات 365آخر تحديث: 25 فبراير، 2021
أقل من دقيقة
استرشادية للامتحانات المجمعة للعلوم والرياضيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتاحة تحميل نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة.

وقالت الوزارة، إن ذلك من خلال منصة التعليم المصري https://eduhub.moe.gov.eg/

نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للعلوم والرياضيات باللغة الفرنسية

الصف الرابع الابتدائي:

https://bit.ly/3spplVz

الصف الخامس الابتدائي:

https://bit.ly/2ZLznUO

الصف السادس الابتدائي:

https://bit.ly/2ZRNPe5

الصف الأول الإعدادي:

https://bit.ly/3pOCSVf

الصف الثاني الإعدادي:

https://bit.ly/2ZVfDxX

الصف الثالث الإعدادي:

https://bit.ly/3aPRNKy​

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365آخر تحديث: 25 فبراير، 2021
أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صورة الحكومة تعلن موعد امتحانات التيرم الأول لجميع المراحل الدراسية

الحكومة تعلن موعد امتحانات التيرم الأول لجميع المراحل الدراسية

26 يناير، 2021
صورة وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الامتحانات

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الامتحانات

25 يناير، 2021
صورة  وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الترم الأول

 وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الترم الأول

28 ديسمبر، 2020
صورة منها غلق المدارس.. 5 تعليمات جديدة من التعليم لمواجهة كورونا

منها غلق المدارس.. 5 تعليمات جديدة من التعليم لمواجهة كورونا

17 ديسمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى