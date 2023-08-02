جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، التي اعتمدها بشكل رسمي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، حيث تم تحديد جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من قبل الوزارة وتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه بشكل رسمي عن النتائج ونسب نجاح الثانوية العامة لهذا العام، وسيعرض موقع مصر 365 جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

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جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تم تحديد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق الـ 19 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023، وستنتهي يوم الثلاثاء الموافق الـ 29 من شهر أغسطس تبعًا للجدول التالي:

مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت الموافق الـ 19 من شهر أغسطس.

مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية يوم الأحد 20 أغسطس.

مادة الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”، يوم الاثنين الموافق الـ 21 من شهر أغسطس.

مادة الاقتصاد والإحصاء، يوم الثلاثاء الموافق الـ 22 من شهر أغسطس الجاري.

مادة الفيزياء والتاريخ، يوم الأربعاء الموافق الـ 23 من شهر أغسطس الجاري 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولى، يوم الخميس الموافق الـ 24 من شهر أغسطس 2023.

مادة الكيمياء والجغرافيا، يوم السبت الموافق الـ 26 من شهر أغسطس 2023.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، يوم الاثنين الموافق الـ 28 من شهر أغسطس الجاري 2023.

مادة الأحياء، والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، يوم الثلاثاء الموافق الـ 29 من شهر أغسطس 2023.

تظلمات الثانوية العامة 2023

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 للطلاب المتضررين من درجاتهم بنتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023، بدءًا من يوم الخميس الموافق الـ 3 من شهر أغسطس لعام 2023 لمدة أسبوعين؟

على أن يتم دفع رسم تظلمات الثانوية العامة 2023 لكل مادة بقيمة 200 جنيه، وذلك من خلال تقديم تظلم عبر موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الرسمي وسداد الرسوم المقررة لتظلمات الثانوية العامة.

على أن يتم تحميل نماذج الأسئلة والإجابات لكل مادة عبر موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة تظلمات الثانوية العامة 2023، والمراقبة التابع لها الطالب، كما سيتم تحديد موعد من أجل الاطلاع بعد تقديم التظلم وسداد الرسم عبر موقع الوزارة وعلى الطالب القيام بطباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد التظلم على نتائجها عبر موقع الوزارة وسيقوم الطالب باستلام نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

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