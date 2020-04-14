الأجازات المتبقية من 2020 وموعد عيد شم النسيم: إجازات أبريل 2020 في القطاعين الحكومي والخاص

إجازات أبريل 2020 في القطاعين الحكومي والخاص، الأجازات المتبقية من 2020 وموعد عيد شم النسيم 2020، حيث يشهد العام الجاري العديد من العطلات والإجازات الرسمية، ويشمل عام 2020 أربع إجازات رسمية بخلاف أيام العطلات الرسمية التي تتضمن يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع، وسوف نستعرض مع حضراتكم الآن إجازات أبريل 2020 والتي تشهد عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء ، والاجازات المتبقية في 2020 .

الاجازات الرسمية لعام 2020

يعرض موقع مصر 365، الإجازات الرسمية المتبقية في 2020 بالمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة.

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إجازات شهر أبريل 2020

يضم شهر أبريل لعام 2020، أربع عطلات رسمية وهي:

الأحد 19 أبريل عيد القيامة المجيد

الاثنين 20 أبريل شم النسيم

السبت 25 أبريل عيد تحرير سيناء

الخميس 30 أبريل بدلًا من الجمعة 1 مايو 2020 عيد العمال .

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2020

23 مايو وقفة عيد الفطر

24 الي 26 مايو عيد الفطر المبارك

الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2020

18 يونيو عيد الجلاء

إجازة ثورة 30 يونيو – الثلاثاء 30 يونيو 2019.

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2020

ثورة يوليو، يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 2020.

30 يوليو وقفة عيد الأضحي

الإجازات الرسمية لشهر أغسطس 2020

31 يوليو – 2 أغسطس عيد الأضحى المبارك.

20 أغسطس أول السنة الهجرية

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2020

لا توجد إجازات أو عطلات رسمية خلال شهر سبتمبر باستثناء عطلة الجمعة والسبت خلال عام 2020.

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2020

6 أكتوبر نصر حرب أكتوبر.

29 أكتوبر المولد النبوي الشريف

الإجازات الرسمية لشهر نوفمبر 2020

لا توجد إجازات رسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الاجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2020

لا توجد إجازات رسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.