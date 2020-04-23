احذر شرب المياه بكثرة خلال السحور.. هذه هي الأضرار

مع حلول شهر رمضان الكريم هناك عادة اعتاد عليها العديد من المصريين خلال فترة السحور بشهر رمضان كريم، حيث يعتقد البعض أن شرب المياه بكثرة قبل آذان الفجر، أو شرب المياه بكميات كبيرة بعد تناول وجبة السحور، يحميهم من العطش طوال ساعات صيام خلال فترة النهار، مع ارتفاع درجات الحرارة في رمضان.

أكد أخصائي التغذية العلاجية في المركز المصرى البريطاني لدراسة السمنة الدكتور حازم المصري، أن جسم الإنسان يحتاج م اثنين إلى ثلاثة لترات من الماء بشكل يومي في رمضان، وهو يعد نفس المعدل الطبيعي الذي يحتاجه إليه الجسم خلال الأيام العادية.

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وحذَّر الدكتور حازم المصري، من شرب كميات كبيرة من الماء خلال فتره السحور مرة واحدة، أو بعد الإفطار بطريقة مباشرة، وأوضح أن هذا السلوك يعد ضر ولا يمنع الشعور بالعطش على الإطلاق كما هو شائع عند البعض، والأفضل هو تناول رشفة من كوب المياه أو كوب من اللبن مع التمر، أو تناول كوب من أي عصير طازج بعد صلاة المغرب، وقبل تناول وجبة الإفطار، مع شرب باقي الكمية بعد الإفطار بشكل تدرجي على مدار ساعتين أو ثلاثة حتى فترة السحور، وتعد بهذا هي أفضل طريقة من أجل تجنب الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

وأشار إلى أن الجسم يقوم بطرد كميات المياه الزائدة عن حاجته، من خلال العرق، والبول، والبراز، وأوضح إلى أن العطش يأتي عندما تنقص نسبة المياه الموجودة في جسم الإنسان.

وأكد أن شرب كميات كبيرة من الماء، والتي لا يكون الجسم بحاجة إليها، يؤدي إلى حدوث اختلال في توازن مستويات الصوديوم بالدم، وبشكل كبير، وهذا الخلل قد يضر بالدماغ، أو قد يضر بصحة الجسم، وقد يؤدي إلى حدوث تلف في المخ، أو حدوث غيبوبة وفي بعض الحالات قد تصل للموت، بحسب ما أعلن عنه موقع “cnbc”، وأكده أخصائي التغذية العلاجية حازم المصري، وأوضح أن تلك الحالات تحدث ما بين نسبة 20% إلى نسبة 25% من البشر، يتناولون الماء بكثرة، أو يتناول المياه بشكل دائم، وليس على مدى بعيد.

وأكد موقع “cnbc”أن الإصابة بتسمم الماء يعد من أخطر المشاكل الصحية، التي تواجه العديد الشخص، لما يحدثه من مرونة في أنسجة الجسم، من امتداد مثل العضلات والعضلات، وخاصة خلايا الدماغ، حيث إنك سوف تشعر بذلك الامتداد على شكل ضغط بمنطقة الرأس، ومن أجل تجنب هذا يوصى بشرب من ثلاثة إلى أربع لترات من المياه بشكل يومي.

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