وفاة طالبة بكفر الشيخ بعد تناولها الحبة القاتلة

وفاة طالبة بكفر الشيخ بعد أن تناولها "الحبة القاتلة" بالخطأ
وفاة طالبة بكفر الشيخ بعد أن تناولت "الحبة القاتلة" بالخطأ
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لقيت طالبة بالعقد الثاني من العمر، اليوم الإثنين، حيث لقيت الطالبة مصرعها بعد أن تناولت حبوب حفظ الغلال “الحبوب القاتلة” بالخطأ داخل منزل عائلتها، القائم في إحدى قرى مركز سيدي سالم في محافظة كفرالشيخ.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مأمور مركز شرطة سيدي سالم العميد ياسر غانم، إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطالبة “س. و.”، 18 عاماً، طالبة، وتقيم في إحدى قرى دائرة المركز، جثة هامدة، ولا تستجيب لأي إسعافات في المستشفى، إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية واضطراب حاد بدرجة الوعي، وذلك بعد تعرضها لتسمم فسفوري.

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وقد انتقل رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم المقدم حمدي أبو رية، ومعاونيه، لمستشفى سيدي سالم المركزي، وبسؤال والدة الطالبة، فقد أعلنت عن تناول ابنتها “قرص مبيد حشري خاص” بحفظ الغلال عن طريق الخطأ، ولم تتهم أحداً بالتسبب في وفاة ابنتها.

كما تبين من التقرير الصادر عن مفتش الصحة، عقب توقيع الكشف الطبي على الطالبة، بعدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثة، وأوضح التقرير أن السبب في الوفاة هو تعرضها لهبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب، إثر تناول مادة سامة، ولا توجد أي شبهة جنائية بالوفاة.

وقد تم تحرر عن ذلك المحضر الذي حمل رقم 6928 لعام 2019، إداري، مركز شرطة سيدي سالم، وتم العرض على النيابة العامة، التي أمرت بالعمل على انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطالبة المتوفاة من أجل بيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب إجراء الانتهاء من عملية التشريح الجثة. ​

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