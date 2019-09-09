مهلة 3 أسابيع.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن إحلال التوك التوك

مهلة لمدة 3 أسابيع فقط من الحكومة المصرية لوضع تفاصيل برنامج إحلال التوك التوك
مهلة لمدة 3 أسابيع فقط من الحكومة المصرية لوضع تفاصيل برنامج إحلال التوك التوك
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في تصريحات جديدة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن منح الوزارة والجهات المعنية مهلة زمنية من أجل دراسة وضع التفاصيل الخاصة بعملية إحلال “التوك توك” واستبداله بسيارات ميني فان.

كما أعلن وزير المالية خلال تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر يورومني الذي عقدت فعالياته اليوم الاثنين، إنه قد تم وضع هدف استراتيجي، وهو عملية إحلال التوك توك، ولكن رئيس الوزراء المصري قد أعطى وزارة المالية مهلة زمنية من أجل دراسة التفاصيل، والعودة بها إليه بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، بالبدء ببرنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل السيارات “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود، بحسب البيان الصادر من قبل مجلس الوزراء المصري يوم الخميس السابق.

كما طالب الدكتور مصطفى مدبولي وزارة المالية المصرية، والجهات المعنية، بالعمل على تبني وتنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً باستبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها اليوم التاكسي الأبيض.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج سوف يكون له مردود إيجابي بشكل كبير، وبوجه عام، حيث سوف توفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين المصريين، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد الدكتور محمد معيط على موافقته على البدء ببرنامج إجلال السيارات الميني فان محل “التوك توك” لما له من آثار إيجابية، بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، وأشار وزير المالية إلى أن هناك وحدة بالفعل في وزارة المالية المصرية قد تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون من أجل البدء في العمل على تنفيذ هذا البرنامج.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء  المصري بأن يتم عقد فعاليات الاجتماع قريباً مع مصنعي “التوك توك”، من أجل البدء في تحويل خطوط إنتاجهم السيارات “الميني فان” على سبيل المثال، خصوصاً أنه تم التنسيق معهم مسبقاً، من أجل خفض إنتاجهم من مركبات “التوك توك”، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال، والإحلال.

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