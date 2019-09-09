زيادة 100 قرش.. أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الاثنين

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شهدت أسعار السلع الغذائية استقرارًا، اليوم الاثنين 9 سبتمبر لعام 2019، بالأسواق الحرة في القاهرة والجيزة، يأتي ذلك الاستقرار في أسعار السلع منذ اليوم الأول من شهر سبمتبر الحالي لعام 2019، وترتفع أسعار البيع للمستهلكين في عدد من المناطق ببعض المحال والسلاسل التجارية عن غيرها بأسعار متفاوتة، بين 50 قرشا و100 قرش في السلعة الواحدة.

من جانبه قال أحد تجار السلع الغذائية في الجيزة يدعى علاء عبد الستار، إن حركة البيع والشراء تشهد حالة من الاستقرار النسبي، في مقابل تقديم عروض خاصة للمستهلكين داخل عدد كبير من المحال التجارية، من أجل زيادة حركة المبيعات، في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن أكثر السلع التي تشهد إقبالًا عليه من المستهلكين، هي “الأرز، والمكرونة”، لكن الزيوت تشهد تراجعًا في المبيعات.

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وفي السياق ذاته، أكد أحد تجار السلع الغذائية في القاهرة يدعى شريف أشرف، ارتفاع أسعار السلع الغذائية جنيهًا واحد منها “السكر” على سبيل المثال، حيث يبدأ سعر كيلو السكر من 9 جنيهات حتى 14 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية الأخرى، تشهد زيادات تتراوح بين 50 قرشًا حتى 100 قرش في الأرز، والمكرونة، والخل والزيوت.

وأشار تاجر السلع الغذائية في القاهرة إلى أنَّ الموزعين رفعوا أسعار السلع على تجار التجزئة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها للمستهلك، موضحًا أنَّ أسعار هناك بعض السلع الغذائية شهدت زيادة قليلة، في شهر سبتمبر الجاري، بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي، إثر رفع عدد من تجار الجملة هامش أرباحهم في السلع.

ويستعرض موقع “مصر 365” لقرائه بعض أسعار السلع الغذائية الأساسية المطروحة في السوق المحلية خلال السطور القليلة التالية:

بلغ سعر كيلو السكر من 9 جنيهات حتى 14 جنيهًا، وبدأ سعر كيلو المكرونة من 8 جنيهات حتى 11 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الأرز من 9 جنيهات حتى 21.5 جنيه، ويصل سعر كيلو المسلى الصناعي “800 جرام” من 23 جنيهًا حتى 25 جنيهًا، كما تراوح سعر لتر الزيت الخليط من 20 جنيهًا حتى 23 جنيهًا.

ووصل الشاي الـ 40 جرامًا من 3.5 جنيه حتى 4.5 جنيه، كما وصل سعر الخل الـ 900 مللي من 6 جنيهات حتى 7 جنيهات، ويتراوح سعر كيلوجرام الطحينة من 30 حتى 35 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العسل الأسود بين 15 جنيها لـ 16 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلوجرام المربى من 15 جنيهًا حتى 25 جنيهًا.

السلعة أقل سعر أعلى سعر السكر 1 ك 9 14 المكرونة 1 ك 8 11 الأرز 1 ك 9 21.5 المسلي الصناعي 800 جرام 23 25 زيت خليط 1 لتر 20 23 شاي 40 جرام 3.5 4.5 خل 900 مللي 6 7 طحينة 30 35 عسل أسود 15 16 مربي 15 25