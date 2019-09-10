خطوات وإجراءات حجز تذاكر القطارات “أون لاين” قبل بدء الدراسة

هيئة سكك حديد مصر
هيئة سكك حديد مصر
Advertisements

دائمًا ما يبحث المواطنون خاصة المغتربين منهم في القاهرة من مختلف محافظات الجمهورية، عن كل ما يخص الأخبار الخاصة بهيئة السكة الحديد ومواعيد القطارات وكيفية حجز التذاكر أون لاين، وذلك من أجل توفير الوقت الذي يتم إهداراه على شبابيك التذاكر بالمحطات، وتجنبًا للزحام خلال الأعياد والمناسبات، نظرًا لإقبال الكثيرون على حجز تذاكر القطارات، ومع التطور التكنولوجي الذي نشهده في الآونة الأخيرة، فقد أعلن وزير النقل عن انطلاق أول برنامج لحجز تذاكر القطارات بمصر أون لاين عن طريق الموبايل، مع إمكانية الاستعلام عن مواعيد القطارات المتاحة عبر التطبيق.

وتستعرض “مصر 365” تفاصيل تحميل التطبيق واستخدامه من أجل التيسير على المواطنين على النحو التالي:

  • تحميل البرنامج الذي يحمل عنوان “قطارات مصر حجز واستعلام ” على هاتفك من خلال المتجر الإلكتروني Play store من هنــــا أو الدخول عبر الموقع الرسمي.
  • يجب تسجيل الدخول في البداية ثم إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم.
  • يساعدك البرنامج على الحجز والاستعلام عن مواعيد القطارات 2019.
  • تستطيع حجز المقاعد بالعدد الذي تريده  من خلال اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وأيضًا تاريخ السفر والدرجة.
  • يتميز برنامج قطارات مصر حجز واستعلام بخاصية إرسال الشكاوى أومقترحات والتي تقوم هيئة السكة الحديد على رصدها ودراستها والعمل على تنفيذ المتاح منها استجابة لاحتياجات الجمهور.إضراب سائقي قطارات محطة مصر يتسبب في إزدحام شديد وتكدس الركاب

وجدير بالذكر عن مواعيد جميع القطارات في مصر، حيث يتحرك القطار الأول في تمام الساعة الثالثة صباحًا، بينما القطار الثاني يكون في تمام الساعة الرابعة صباحًا، أما القطار الثالث فيتحرك في تمام الساعة الخامسة  صباحًا، بينما هناك قطارات تبدأ تحركها في منتصف اليوم والمساء،  ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال التطبيق الموضح أعلاه.

Advertisements
Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

معلومات مهمة للمصريين.. احذر من حمل هذه العقاقير عند السفر للسعودية

منذ 5 ساعات
التقديم مفتوح.. خطوات التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر الشباب

التقديم مفتوح.. خطوات التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر الشباب

منذ 8 ساعات
جرائم إلكترونية

تعرف علي عقوبة انتحال صفة شخصية في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

منذ 11 ساعة
الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

منذ 17 ساعة

خلال سبتمبر.. موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

منذ يوم واحد
السكة الحديد

قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على أسعار تذاكر القطارات بين المحافظات

منذ يوم واحد

زيادة 100 قرش.. أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الاثنين

منذ يوم واحد

“الإطفاء” تدفع بـ15 سيارة للسيطرة على حريق وكالة البلح

منذ يوم واحد
مهلة لمدة 3 أسابيع فقط من الحكومة المصرية لوضع تفاصيل برنامج إحلال التوك التوك

مهلة 3 أسابيع.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن إحلال التوك التوك

منذ يوم واحد
موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 9 سبتمبر 2019 في مصر

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق