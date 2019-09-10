قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على أسعار تذاكر القطارات بين المحافظات

السكة الحديد
السكة الحديد
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دائمًا ما يبحث المسافرون على أسعار تذاكر القطارات قبل الحجز من محطات السكة الحديد، وكان قد تداول أخبار عن زيادة أسعار تذاكر القطارات 2019 مع بدء العام الدراسي الجديد،، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين بعد الزيادة التي شهدتها أسعار التذاكر للقطارات في الآونة الأخيرة، وأصبح المواطنون يبحثون دائمًا عن أسعار التذاكر حتى غير المسافرين.

وكان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، صرح بأنه لا توجد نية لزيادة أسعار التذاكر خلال الوقت الحالي، بالرغم من أن أسعار تذاكر القطارات تعد أرخص وسيلة نقل مقارنة بباقي وسائل النقل، موضحًا أن أي قرار تم اتخاذه في هذا الشأن يُسبق بدراسات تقوم بها الهيئة وجهات أخرى مستقلة، فضلًا عن صدور موافقة الحكومة فيما يخص مصلحة المواطن.

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ويستعرض “مصر 365” أسعار تذاكر القطارات وفق آخر تحديث على النحو التالي:

أسعار تذاكر القطارات من محافظة القاهرة لجميع المحافظات

أسعار تذاكر القطارات 2019أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات من محافظة الجيزة إلى جميع المحافظات

أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات من محافظة الإسكندرية إلى جميع المحافظات

أسعار تذاكر القطارات 2019

أسعار تذاكر القطارات 2019أسعار تذاكر القطارات 2019

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مصر 365 على أخبار جوجل
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