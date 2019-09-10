الأرصاد: طقس اليوم حار رطب حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف
الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف
Advertisements

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية في البلاد تشهد تحسنًا نسبيًا خاصة في ظاهرة الرطوبة، حيث بدأت نسب الرطوبة تقل بداية من أمس الإثنين عن ذي قبل، وذلك نتيجة لوجود نشاط خفيف للرياح، لافتًا إلى أن انخفاض الرطوبة عن أمس بنسبة 15%، يعزز الشعور بتحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وخلال مداخلة تليفونية له في القناة الأولي بالتلفزيون المصرى، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر، ذكر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاط للرياح ينحصر بين منطقتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، بينما الملاحة فى البحر المتوسط قابلة لكافة أعمال الملاحة البحرية.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قدر أصدرت نشرتها الدورية التي تصدرها بشكل يومي وتتضمن تفاصيل وتوقعات الخبراء للطقس، وجاء فيها أنه من المتوقع، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأضاف الخبراء عبر النشرة أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما فيما يخص حالة البحرين ، فذكر خبراء الهيئة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 29

السلوم 23 30

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 17 32

نويبع 26 34

طابا 25 32

كاترين 16 30

الطور 27 32

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 25 35

قنا 25 37

الأقصر 26 38

أسوان 26 38

أبوسمبل 25 37

الوادي الجديد 26 37

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من المدن والعواصم العربية
الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 25 42

الرياض 26 41

المنامة 33 38

أبوظبى 31 39

الدوحة 30 41

الكويت 27 43

دمشق 17 34

بيروت 26 30

عمان 16 31

القدس 18 28

غزة 22 30

بغداد 22 39

مسقط 28 32

صنعاء 16 27

الخرطوم 26 34

طرابلس 25 37

تونس 20 27

الجزائر 16 28

الرباط 14 24

نواكشوط 27 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى

أنقرة 14 29

أسطنبول 21 28

إسلام آباد 26 38

نيودلهى 28 38

جاكرتا 22 35

بكين 19 29

كوالالمبور 23 34

طوكيو 24 31

أثينا 21 30

روما 17 28

باريس 09 21

مدريد 12 22

برلين 09 18

لندن 13 19

مونتريال 16 19

موسكو 13 24

نيويورك 18 24

واشنطن 20 29

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

معلومات مهمة للمصريين.. احذر من حمل هذه العقاقير عند السفر للسعودية

منذ 5 ساعات
التقديم مفتوح.. خطوات التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر الشباب

التقديم مفتوح.. خطوات التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر الشباب

منذ 8 ساعات
جرائم إلكترونية

تعرف علي عقوبة انتحال صفة شخصية في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

منذ 11 ساعة

خلال سبتمبر.. موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

منذ يوم واحد
السكة الحديد

قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على أسعار تذاكر القطارات بين المحافظات

منذ يوم واحد
هيئة سكك حديد مصر

خطوات وإجراءات حجز تذاكر القطارات “أون لاين” قبل بدء الدراسة

منذ يوم واحد

زيادة 100 قرش.. أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الاثنين

منذ يوم واحد

“الإطفاء” تدفع بـ15 سيارة للسيطرة على حريق وكالة البلح

منذ يوم واحد
مهلة لمدة 3 أسابيع فقط من الحكومة المصرية لوضع تفاصيل برنامج إحلال التوك التوك

مهلة 3 أسابيع.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن إحلال التوك التوك

منذ يوم واحد
موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 9 سبتمبر 2019 في مصر

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق