معلومات مهمة للمصريين.. احذر من حمل هذه العقاقير عند السفر للسعودية

Advertisements

لتسهيل كل الإجراءات على المواطنين عند التوجه إلى السعودية والسفر إليها، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عددًا من المعلومات المهمة وكذا الخدمات.

وقدمت وزارة الهجرة معلومات عن الأدوية المحظور حملها عند السفر إلى المملكة العربية السعودية.

Advertisements

ونشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حصرًا بكل المواد المخدرة والأدوية والعقاقير المدرجة بالمملكة العربية السعودية، والخاضعة للرقابة داخل البلاد والمملكة، وكذا المواد الفعالة والمستحضرات الطبية الخاضعة للرقابة بالمملكة، وجاءت كالتالي:

 

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

التقديم مفتوح.. خطوات التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر الشباب

التقديم مفتوح.. خطوات التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر الشباب

منذ 8 ساعات
جرائم إلكترونية

تعرف علي عقوبة انتحال صفة شخصية في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

منذ 11 ساعة
الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

منذ 17 ساعة

خلال سبتمبر.. موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

منذ يوم واحد
السكة الحديد

قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على أسعار تذاكر القطارات بين المحافظات

منذ يوم واحد
هيئة سكك حديد مصر

خطوات وإجراءات حجز تذاكر القطارات “أون لاين” قبل بدء الدراسة

منذ يوم واحد

زيادة 100 قرش.. أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الاثنين

منذ يوم واحد

“الإطفاء” تدفع بـ15 سيارة للسيطرة على حريق وكالة البلح

منذ يوم واحد
مهلة لمدة 3 أسابيع فقط من الحكومة المصرية لوضع تفاصيل برنامج إحلال التوك التوك

مهلة 3 أسابيع.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن إحلال التوك التوك

منذ يوم واحد
موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 9 سبتمبر 2019 في مصر

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق