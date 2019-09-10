معلومات مهمة للمصريين.. احذر من حمل هذه العقاقير عند السفر للسعودية

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لتسهيل كل الإجراءات على المواطنين عند التوجه إلى السعودية والسفر إليها، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عددًا من المعلومات المهمة وكذا الخدمات.

وقدمت وزارة الهجرة معلومات عن الأدوية المحظور حملها عند السفر إلى المملكة العربية السعودية.

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ونشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حصرًا بكل المواد المخدرة والأدوية والعقاقير المدرجة بالمملكة العربية السعودية، والخاضعة للرقابة داخل البلاد والمملكة، وكذا المواد الفعالة والمستحضرات الطبية الخاضعة للرقابة بالمملكة، وجاءت كالتالي:

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