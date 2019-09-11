الأرصاد: درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى وتحسن الطقس مستمر

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لن تشهد أي ارتفاع مرة اخرى خلال الفترة المقبلة، سوى درجة أو اثنتين على الأكثر.

وذكر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة تليفونية عبر التليفزيون المصرى، اليوم الأربعاء، الموافق 11 سبتمبر، هناك تحسن مستمر فى درجات الحرارة رغم انخفاضها بمعدل درجة واحدة فقط، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى، اليوم الأربعاء، هناك أن تحسن أحوال الطقس ما زال مستمر فى درجات الحرارة رغم إنها انخفضت بمعدل درجة واحدة فقط، لافتًا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت نشرتها الدورية التى تٌصدرها بشكل يومي حول أحوال الطقس، والتي فيها يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

واضاف الخبراء عبر النشرة ، أنه ستقل الرؤية فى ظل وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص حالة البحرين فقد ذكر خبراء الطقس أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية ومدن وعواصم الدول العربية والعالمية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 23 31

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 18 32

نويبع 18 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 25 42

الرياض 26 42

المنامة 31 36

أبوظبى 30 38

الدوحة 30 40

الكويت 26 42

دمشق 16 33

بيروت 25 31

عمان 15 31

القدس 18 29

غزة 20 30

بغداد 23 38

مسقط 27 32

صنعاء 15 28

الخرطوم 25 36

طرابلس 24 36

تونس 20 26

الجزائر 16 28

الرباط 14 25

نواكشوط 26 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 28

اسطنبول 20 27

إسلام آباد 25 36

نيودلهى 26 37

جاكرتا 20 34

بكين 18 26

كوالالمبور 22 33

طوكيو 23 30

أثينا 20 30

روما 16 27

باريس 08 20

مدريد 11 21

برلين 08 19

لندن 10 18

مونتريال 14 18

موسكو 12 22

نيويورك 18 25

واشنطن 20 28